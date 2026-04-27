Haber Tarihi: 27 Nisan 2026 20:01 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 20:01

Konya Trabzon maçı canlı link, Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın

Konyaspor Trabzonspor maçı bein sports yayın izle | Konyaspor Trabzonspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Konyaspor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları

Konyaspor Trabzonspor maçı bein sports 1 linki! Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor Konya MEDAŞ Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.




KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KONYA'DA EN ÇOK BERABERLİK


Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşısında Konya'da oynanan karşılaşmada en çok beraberlik sonucu alındı. Söz konusu 24 maçta bordo-mavililer, 8 galibiyet yaşadı. Konya temsilcisi 6 kez kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

SON 5 DEPLASMANDA TEK GALİBİYET

Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçının sadece 1'ini kazandı. Söz konusu dönemdeki 2 maç beraberlikle tamamlanırken, 2 karşılaşmada da ev sahibi takım galip geldi. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda oynanan karşılaşma 1-1, 2021-2022 sezonundaki müsabaka ise 2-2 beraberlikle sona erdi. 2022-2023 sezonunda ise TÜMOSAN Konyaspor 2-1 galip geldi. 2023-2024 sezonunda oynanan müsabaka bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken geçen sezon da ev sahibi takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan sezonun ilk maçını Trabzonspor 3-1 kazandı.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililerde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.



50. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.

 

