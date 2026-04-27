Joao Pereira: 'Hataların cezası ağır oldu'

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Samsunspor'a 3-2 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Samsunspor karşısında basit hatalardan 3 gol yiyerek mağlup olduklarını söyledi.
Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maça iyi başladıklarını söyledi.
İlk dakikalarda 2-3 kez topu üçüncü bölgeye taşıdıklarını anlatan Pereira, karar anlarında ise çok iyi olmadıklarını ve kazandıkları korner atışlarından da bir şey çıkaramadıklarını belirtti.
Pereira, denk giden oyunda her iki takımın da oynamaya çalıştığını belirterek, "Samsunspor'un golüne kadar önemli bir pozisyonu yoktu. Gol pozisyonunda da stoper kendi ceza sahasından bizim ceza sahamıza kadar top sürerek geldi ve pas verdi, asist yaptı. Bu imkansız. Böyle bir gol yemek kabul edilemez. Bu seviyede böyle bir hata kabul edilemez. Çocuklarım da futbol oynuyor. Onların maçlarında bile kabul edilemeyecek bir durum. Rakip ceza sahasından diğer ceza sahasına kadar top sürmesi kabul edilemez. Daha fazla baskı yapılması gerekiyor ve rakibin en fazla faul ile durdurulması gerekiyordu." diye konuştu.
Golden sonra öz güvenlerinin düştüğünü dile getiren Pereira, bir top kaybından sonra rakibin gelen ikinci golü ile de iki farklı geriye düştüklerini dile getirdi.
Pereira, Samsunspor'un kendi hatalarından dolayı kolay goller bulduğunu anlatarak, "Basit hatalar yaptık ve cezası ağır oldu. Devrede bazı değişiklikler yaptık, daha fazla risk aldık ve adam adama döndük. Sonrasında 2-1'i yakalayacak pozisyonlar bulduk. Mesela Steve Mounie'nin kafa pozisyonu var. Kaleye giden top kendi oyuncumuza çarptı." dedi.
Adam adam oyunun bazı zorluklarının olduğunu kaydeden Pereira, şunları söyledi:
"Adam adama oynama kapasitesine sahip oyuncularımız yok. Tüm maç boyunca bunu sürdürecek karakteristik özelliğimiz yok. Özellikle Beşiktaş maçı gibi zorlu maçın ardından bunu yapamazdık. Bazı sıkıntılar yaşadık. Rakip de 3-4 gol şansı yakaladı. Risk alınca rakibimiz 3. golü buldu. Ama sonrasında oyuncularım inanmaya devam ettiler ve gol buldular. Son topu da uzun kullanabildik. Ama topu kaybettik. Bugün maçta iyi şey, bizim adımıza oyuncularımızın son dakikaya kadar mücadele etmesiydi."
Pereira, önlerindeki final niteliğindeki 3 maça odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, son iki maçta rakiplerine çok fazla şans verdiklerini vurguladı.
Bugün Samsunspor'un gollerinin kendi hatalarından kaynakladığını ifade eden Pereira, "Samsunspor galibiyeti hak etmedi demiyorum ama goller bizim hatalarımızdan geldi. Bunu kabul etmek çok zor. Bazen rakip çok iyi oynar, iyi organizasyon yapar, bize zorluk çıkarırlar, o zaman alkışlarım. Ama böyle basit goller yiyince kabul etmesi gerçekten zor oluyor. Bir sonraki adımımız hataları aza indirmek olmalı." şeklinde konuştu.
Pereira, önlerindeki 3 final maçında alınacak 9 puan olduğunu kaydederek, bugünkü yenilginin de ilk sorumlusunun kendisi olduğunu sözlerine ekledi.
Joao Pereira: "Hataların cezası ağır oldu"
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Manchester United'ın listesinde: Ederson
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|31
|23
|5
|3
|72
|23
|74
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|10
|2
|68
|33
|67
|3
|Trabzonspor
|31
|19
|8
|4
|58
|34
|65
|4
|Beşiktaş
|31
|16
|8
|7
|54
|36
|56
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|31
|11
|12
|8
|39
|41
|45
|8
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|40
|42
|40
|9
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|31
|6
|15
|10
|37
|38
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|15
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|16
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|31
|5
|6
|20
|27
|53
|21