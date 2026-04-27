27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-034'
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
1-034'
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
2-2DA
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Galatasaray'da taraftara açık antrenman

Galatasaray, Samsunspor maçı öncesi taraftara açık idman yapılacağını açıkladı.

27 Nisan 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da taraftara açık antrenman
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, taraftara açık özel bir antrenman gerçekleştirecek.

RAMS PARK'TA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Galatasaray, 29 Nisan Çarşamba günü RAMS Park'ta taraftarların katılacağı bir antrenman yapacak. "Hedef 26" parolasıyla çalışmalarını sürdüren takım, Samsunspor maçı öncesi taraftarıyla moral buluşması gerçekleştirecek.

Kulüp yetkilileri, antrenmanın saati, giriş koşulları ve Passolig zorunluluğu gibi detayların kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 9 3 57 32 66
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 9 11 11 38 41 38
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
