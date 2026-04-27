27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
1-013'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-010'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
0-128'

Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Mersin Spor'u 101-93 yendi.

calendar 27 Nisan 2026 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde hata yapmadı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Mersin Spor'u 101-93 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi 

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 11, Miles 33, Roko Badzim 20, Cazalon 15, Mahir Ağva 9, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 3, Egemen Güven 3, Omic 2,

Mersin Spor: Olaseni 20, Leon Apaydın , Cowan 16, Cruz 17, Chassang, Kartal Özmızrak 9, March 8, Hakan Sayılı 13, White 10, Enoch

1. Periyot: 26-18

Devre: 51-44

3. Periyot: 82-61

Beş faulle oyundan çıkan: 38.83 Hakan Sayılı (Mersin Spor)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
