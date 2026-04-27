27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-086'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-081'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Galatasaray'da 26. şampiyonluk için son adım!

Süper Lig'de 31. hafta maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası Galatasaray'da gözler şampiyonluk ihtimaline çevrildi. Sarı-kırmızılılara gereken puan belli oldu.

calendar 27 Nisan 2026 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 22:46
Galatasaray'da 26. şampiyonluk için son adım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Trabzonspor ise Konyaspor deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

FARK 7'YE ÇIKTI

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybı sonrası zirvede farkı 7'ye yükseltti.

Galatasaray haftayı 74 puanla zirvede kapattı. Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanla haftayı kapattı.

G.SARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftaya büyük bir avantajla girdi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

Cimbom, 33. haftada ise Antalyaspor'u İstanbul'da ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar sezonu Kasımpaşa deplasmanında noktalayacak.

İŞTE GEREKEN PUAN

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 3 haftada 1 galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılılar aynı zamanda 3 beraberlikle sahadan ayrılması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.

 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.