Süper Lig'de görünüm



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 31 23 5 3 72 23 49 74 2.FENERBAHÇE 31 19 10 2 68 33 35 67 3.TRABZONSPOR 31 19 8 4 58 34 24 65 4.BEŞİKTAŞ 31 16 8 7 54 36 18 56 5.RAMS BAŞAKŞEHİR 31 14 9 8 52 31 21 51 6.GÖZTEPE 31 13 12 6 39 27 12 51 7.SAMSUNSPOR 31 11 12 8 39 41 -2 45 8.TÜMOSAN KONYASPOR 31 10 10 11 40 42 -2 40 9.ÇAYKUR RİZESPOR 31 9 10 12 41 44 -3 37 10.GAZİANTEP FK 31 9 10 12 41 52 -11 37 11.KOCAELİSPOR 31 9 9 13 25 35 -10 36 12.CORENDON ALANYASPOR 31 6 15 10 37 38 -1 33 13.KASIMPAŞA 31 7 10 14 29 45 -16 31 14.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 31 7 7 17 30 44 -14 28 15.İKAS EYÜPSPOR 31 7 7 17 25 44 -19 28 16.HESAP.COM ANTALYASPOR 31 7 7 17 30 51 -21 28 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 31 5 11 15 23 57 -34 26 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 31 5 6 20 27 53 -26 21





Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi kapandı.Ligde 31. hafta, iki maçla tamamlandı. Beşiktaş, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.Haftanın en önemli mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 23. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 74'e çıkardı. Son 3 haftaya ikinci Fenerbahçe'nin 7, üçüncü Trabzonspor'un 9 puan önünde giren Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.Beşiktaş, 56 puanla 4. sıradaki yerini korurken, haftayı galibiyetle kapatan RAMS Başakşehir 51 puanla beşinci, aynı puana sahip Göztepe ise 6. basamakta yer aldı.Ligde kalma mücadelesinde ise haftayı galibiyetle tamamlayan takımlardan Natura Dünyası Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor puanını 28'e, Zecorner Kayserispor ise 26'ya yükseltti.Sahadan mağlubiyetle ayrılan Corendon Alanyaspor 33, Kasımpaşa 31 ve Hesap.com Antalyaspor 28 puanda kaldı. Beşiktaş ile berabere kalan son sıradaki Fatih Karagümrük ise puanını 21'e çıkardı.Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar kazandı. Bu maçların 6'sında mağlup olan takımlar gol sevinci yaşayamadı. Bir mücadeleden konuk ekip galibiyetle ayrılırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin 31. haftasında toplam 23 gol kaydedildi.Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: 3-0Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor: 2-0Göztepe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0Corendon Alanyaspor-Samsunspor: 2-3Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-0TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: 2-1Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:1 Mayıs Cuma:17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)2 Mayıs Cumartesi:20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)3 Mayıs Pazar:20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)