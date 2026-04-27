27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Devis Vasquez: "Rahat ve güvende hissettim"

Beşiktaş'ın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

calendar 27 Nisan 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Devis Vasquez açıklamalarda bulundu. 

Beşiktaş kariyerinde ilk maçına çıkan Devis Vasquez, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim" dedi.

Maçla ilgili Devis Vasquez, "Ancak beraberlikten memnun değiliz. Kazanmamız gereken bir maçtı" sözlerini dile getirdi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
