Devis Vasquez: 'Rahat ve güvende hissettim'

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta kaleci Devis Vasquez açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş kariyerinde ilk maçına çıkan Devis Vasquez, "Beşiktaş formasını giyme onuruna sahip olduğum için çok mutluyum. Neredeyse 1 yıldır maç oynamamıştım. Bugün ise kendimi rahat ve güvende hissettim" dedi.
Maçla ilgili Devis Vasquez, "Ancak beraberlikten memnun değiliz. Kazanmamız gereken bir maçtı" sözlerini dile getirdi.
