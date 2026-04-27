Ivo Grbic: 'Kalan maçlar final niteliğinde'

Grbic, "Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında çok kötü iki mağlubiyet aldık. Bu karşılaşmalarda beklentilerimiz oldukça yüksekti. Ligin ilk yarısı bizim için çok zor geçti ancak yeni hocamızın gelişiyle birlikte daha güçlü bir takım olduk. Ligin başından bu yana iyi olduğumuzu düşünüyorum fakat şanssızlıklar yaşadık. Artık bizim için kalan maçlar final niteliğinde." dedi



Karagümrük kalecesi, "Bugün zor bir atmosferde oynadık ve 1 puan aldık. Buna rağmen takımımla gurur duyuyorum. Ben çok kazanmak isteyen biriyim; sizinle oynasam bile kazanmak isterim. Bu son 3 maçta da elimizden geleni yaparak galibiyet için sahada olacağız." sözlerini söyledi.





Fatih Karagümrük'te Berkay Özcan ve Ivo Grbic, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.Berkay,ifadelerini kullandı.