27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-189'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-084'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Ivo Grbic: "Kalan maçlar final niteliğinde"

Fatih Karagümrük forması giyen Berkay Özcan ve Ivo Grbic, Beşiktaş maçı sonrasında konuştular.

27 Nisan 2026 23:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük'te Berkay Özcan ve Ivo Grbic, 0-0 berabere biten Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Berkay, "Takım olarak iyi mücadele ettik. Büyük bir camiaya karşı oynadık. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak biz de kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Grbic, "Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında çok kötü iki mağlubiyet aldık. Bu karşılaşmalarda beklentilerimiz oldukça yüksekti. Ligin ilk yarısı bizim için çok zor geçti ancak yeni hocamızın gelişiyle birlikte daha güçlü bir takım olduk. Ligin başından bu yana iyi olduğumuzu düşünüyorum fakat şanssızlıklar yaşadık. Artık bizim için kalan maçlar final niteliğinde." dedi

Karagümrük kalecesi, "Bugün zor bir atmosferde oynadık ve 1 puan aldık. Buna rağmen takımımla gurur duyuyorum. Ben çok kazanmak isteyen biriyim; sizinle oynasam bile kazanmak isterim. Bu son 3 maçta da elimizden geleni yaparak galibiyet için sahada olacağız." sözlerini söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
