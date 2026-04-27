Trabzonspor'a Konya'da büyük şok!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti.



Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.



Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor puanını 40'a yükseltti.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.



11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.



21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.



32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.



