27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
0-010'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-08'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
0-125'

Trabzonspor'a Konya'da büyük şok!

Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

27 Nisan 2026 21:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 65 puanda kalırken, Konyaspor puanını 40'a yükseltti.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ortasında topa yükselen Onuachu'nun kafa vuruşu yandan dışarıya çıktı.

11. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Berkan Kutlu'nun yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jevtovic'in şutunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topa gelişine vuran Muleka'nın şutunu da yine kaleci Onana çıkarmayı başardı.

21. dakikada topla buluşan Bardhi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çıkardı.

32. dakikada Konyaspor öne geçti. Kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin set şutunu kaleci Onana çıkardı. Ceza sahası içerisinde dönen topa kafayla vuran Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Bardhi'nin pasında Berkan Kutlu'nun sert şutu ağlara gitti: 2-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
