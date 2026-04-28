Kırmızı Şeytanlar ilk yarıda işi bitirdi!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, evinde Brentford'u konuk etti.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Casemiro ve 41. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Brentford'un tek golü ise 87. dakikada Mathias Jensen'dan geldi. BRENTFORD İÇİN KÖTÜ GÜNLER

Bu sonucun ardından Brentford, 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 48 puanla 9. sırada yer aldı. Manchester United ise 61 puanla 3. sıradaki konumunu korudu.



Gelecek hafta Manchester United sahasında Liverpool'u ağırlayacak, Brentford ise evinde West Ham United ile karşılaşacak.



