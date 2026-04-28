27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-1
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-0
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

Kırmızı Şeytanlar ilk yarıda işi bitirdi!

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, evinde Brentford'u 2-1 mağlup etti.

calendar 28 Nisan 2026 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Manchester United, evinde Brentford'u konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip geldi.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Casemiro ve 41. dakikada Benjamin Sesko kaydetti. Brentford'un tek golü ise 87. dakikada Mathias Jensen'dan geldi. BRENTFORD İÇİN KÖTÜ GÜNLER
Bu sonucun ardından Brentford, 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 48 puanla 9. sırada yer aldı. Manchester United ise 61 puanla 3. sıradaki konumunu korudu.

Gelecek hafta Manchester United sahasında Liverpool'u ağırlayacak, Brentford ise evinde West Ham United ile karşılaşacak.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
