27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
2-3
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
0-0
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
2-1
27 Nisan
M. United-Brentford
2-190'
27 Nisan
Espanyol-Levante
0-086'
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
3-2
27 Nisan
Lazio-Udinese
3-3

İlhan Palut'tan Berkan Kutlu'ya mill takım çağrısı!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 27 Nisan 2026 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları;

"İki takım da hafta içi kupa maçı oynadı. Bu maçlar uzatmaya gitti ve aynı oyunculara ciddi bir yük bindi. Açıkçası istikrarlı kadromuzu değiştirmek istemedim. Muleka'nın bileğinde de bir sorun vardı ancak yine de oynattık. Biraz yıpranmış bir şekilde maça hazırlandık. Trabzonspor bu sezonun çok iyi takımlarından biri. Yeni kuruldular, genç oyuncuları var. Maçtan önce de söylediğim gibi zamana ihtiyaçları var gibi görünüyordu ancak yarışın içinde yer aldılar. Onları tebrik ediyorum. 

İlk yarıda her şeyin çok iyi olduğu bir bölüm vardı ve çok sayıda gol pozisyonuna girdik. İkinci yarıda ise, tempomuzun düşmesinden mi bilmiyorum, Trabzonspor oyunu domine etti. Augusto kozunu da iyi kullandılar. Gol bulabilecekleri pozisyonlar da yakaladılar. 2-1'den sonra istediğimiz kontratak fırsatlarını bulduk. Maçı ise savunma yaparak ve kontraataklarla bir şekilde tamamladık."

BERKAN KUTLU İÇİN AÇIKLAMA

"Berkan Kutlu inanılmaz oynuyor! İnşallah Dünya Kupası kadrosuna Berkan veya Türk oyuncularımızdan birileri gidebilir! En azından 1 oyuncumuz... Vincenzo Montella 'Öyle yapsın, böyle yapsın' demiyorum tabii ki..."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 31 19 8 4 58 34 65
4 Beşiktaş 31 16 8 7 54 36 56
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 11 12 8 39 41 45
8 Konyaspor 31 10 10 11 40 42 40
9 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 15 10 37 38 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 31 5 6 20 27 53 21
