Kerem 'Onur meselesi' dedi, Talisca bırakmadı

Galatasaray ile oynana dev derbinin 13. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında Fenerbahçe cephesinde topun başına kimin geçeceği konusunda saha içinde kısa süreli bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.
Daha önce Beşiktaş derbisinin son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertli takıma kritik 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı kullanmak istedi.
"BENİM İÇİN ONUR MESELESİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milli yıldızın, Anderson Talisca'nın yanına giderek sorumluluk almak istediği ve Brezilyalı oyuncuya, "Benim için onur meselesi, penaltıyı ben kullanayım." diyerek ricada bulunduğu öğrenildi.
TALISCA'DAN KESİN RET!
Ancak Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini geri çevirdi. Talisca'nın takım arkadaşına "Penaltıyı ben kullanacağım." yanıtını verdiği ve topu bırakmadığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu kısa süreli diyalogun ardından vuruşu yapan Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi ve Galatasaray derbisinde büyük bir fırsat tepilmiş oldu.
FATURA ÇOK AĞIR: 7 PUAN UÇTU!
Galatasaray derbisinde kaçan bu kritik penaltı sonrası gözler Anderson Talisca'nın bu sezonki istatistiklerine çevrildi.
Brezilyalı on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla beyaz noktaya tam 8 kez gitti. Ancak Talisca bu penaltıların 3'ünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramadı. Fenerbahçe, Talisca'nın penaltı kaçırdığı bu maçlarda toplamda 7 puanlık dev bir kayıp yaşadı.
Daha önce Beşiktaş derbisinin son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertli takıma kritik 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı kullanmak istedi.
"BENİM İÇİN ONUR MESELESİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milli yıldızın, Anderson Talisca'nın yanına giderek sorumluluk almak istediği ve Brezilyalı oyuncuya, "Benim için onur meselesi, penaltıyı ben kullanayım." diyerek ricada bulunduğu öğrenildi.
TALISCA'DAN KESİN RET!
Ancak Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini geri çevirdi. Talisca'nın takım arkadaşına "Penaltıyı ben kullanacağım." yanıtını verdiği ve topu bırakmadığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu kısa süreli diyalogun ardından vuruşu yapan Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi ve Galatasaray derbisinde büyük bir fırsat tepilmiş oldu.
FATURA ÇOK AĞIR: 7 PUAN UÇTU!
Galatasaray derbisinde kaçan bu kritik penaltı sonrası gözler Anderson Talisca'nın bu sezonki istatistiklerine çevrildi.
Brezilyalı on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla beyaz noktaya tam 8 kez gitti. Ancak Talisca bu penaltıların 3'ünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramadı. Fenerbahçe, Talisca'nın penaltı kaçırdığı bu maçlarda toplamda 7 puanlık dev bir kayıp yaşadı.