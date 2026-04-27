Kerem 'Onur meselesi' dedi, Talisca bırakmadı

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı dev derbinin yankıları sürüyor. Karşılaşmanın 13. dakikasında Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı öncesinde, Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı yıldız arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

Galatasaray ile oynana dev derbinin 13. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında Fenerbahçe cephesinde topun başına kimin geçeceği konusunda saha içinde kısa süreli bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı.

Daha önce Beşiktaş derbisinin son dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertli takıma kritik 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı kullanmak istedi.

"BENİM İÇİN ONUR MESELESİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milli yıldızın, Anderson Talisca'nın yanına giderek sorumluluk almak istediği ve Brezilyalı oyuncuya, "Benim için onur meselesi, penaltıyı ben kullanayım." diyerek ricada bulunduğu öğrenildi.

TALISCA'DAN KESİN RET!

Ancak Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini geri çevirdi. Talisca'nın takım arkadaşına "Penaltıyı ben kullanacağım." yanıtını verdiği ve topu bırakmadığı ortaya çıktı.

Yaşanan bu kısa süreli diyalogun ardından vuruşu yapan Talisca, meşin yuvarlağı auta gönderdi ve Galatasaray derbisinde büyük bir fırsat tepilmiş oldu.

FATURA ÇOK AĞIR: 7 PUAN UÇTU!

Galatasaray derbisinde kaçan bu kritik penaltı sonrası gözler Anderson Talisca'nın bu sezonki istatistiklerine çevrildi.

Brezilyalı on numara, bu sezon Fenerbahçe formasıyla beyaz noktaya tam 8 kez gitti. Ancak Talisca bu penaltıların 3'ünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başaramadı. Fenerbahçe, Talisca'nın penaltı kaçırdığı bu maçlarda toplamda 7 puanlık dev bir kayıp yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 31 10 13 8 36 39 43
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 31 6 16 9 35 35 34
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
