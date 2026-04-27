27 Nisan
Alanyaspor-Samsunspor
17:00
27 Nisan
Beşiktaş-Karagümrük
20:00
27 Nisan
Konyaspor-Trabzonspor
20:00
27 Nisan
M. United-Brentford
22:00
27 Nisan
Espanyol-Levante
22:00
27 Nisan
Cagliari-Atalanta
19:30
27 Nisan
Lazio-Udinese
21:45

Play-off öncesi Aliağa'da Çağdaş Çavuş dönemi

Son haftalardaki puan kayıplarıyla Play-off hattına gerileyen Aliağa FK'da teknik direktörlüğe Çağdaş çavuş getirildi.

27 Nisan 2026 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hafta evinde şampiyonluğu kaptırdığı Bursaspor'a 5-0 yenilince ikincilikten de olup play-offta saha avantajını kaybederek dördüncü basamağa gerileyen Aliağa Futbol Kulübü, Polat Çetin'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Çavuş'un imzasını resmen duyurdu.

Play-off arifesinde teknik heyette değişikliğe giden sarı-siyahlı kulüp, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ligde play-offun ilk maçında bu hafta içi 30 Nisan Perşembe günü Muşspor'u ağırlayacak Aliağa FK'da Çavuş imza atar atmaz takımıyla ilk antrenmana çıkıp hazırlıklara başladı. 43 yaşındaki Çağdaş Çavuş, son olarak bu sezon başında 1'inci ligde Çorum FK'yı çalıştırmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 31 23 5 3 72 23 74
2 Fenerbahçe 31 19 10 2 68 33 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 31 13 12 6 39 27 51
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 31 9 10 12 41 44 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 31 9 9 13 25 35 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 31 7 7 17 30 51 28
15 Gençlerbirliği 31 7 7 17 30 44 28
16 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
17 Kayserispor 31 5 11 15 23 57 26
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.