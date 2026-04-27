Play-off öncesi Aliağa'da Çağdaş Çavuş dönemi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hafta evinde şampiyonluğu kaptırdığı Bursaspor'a 5-0 yenilince ikincilikten de olup play-offta saha avantajını kaybederek dördüncü basamağa gerileyen Aliağa Futbol Kulübü, Polat Çetin'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Çavuş'un imzasını resmen duyurdu.



Play-off arifesinde teknik heyette değişikliğe giden sarı-siyahlı kulüp, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.



Ligde play-offun ilk maçında bu hafta içi 30 Nisan Perşembe günü Muşspor'u ağırlayacak Aliağa FK'da Çavuş imza atar atmaz takımıyla ilk antrenmana çıkıp hazırlıklara başladı. 43 yaşındaki Çağdaş Çavuş, son olarak bu sezon başında 1'inci ligde Çorum FK'yı çalıştırmıştı.