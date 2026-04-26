Atletico Madrid, Joao Gomes için harekete geçti

Atletico Madrid, Wolves'ten Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes için harekete geçti.



Premier Lig'den düşen Wolves, önemli oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Atletico Madrid de Gomes ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Wolves ile görüşmelere başladı.



İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Wolves arasındaki görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu belirtildi.



Wolves, 25 yaşındaki Joao Gomes'ten 45-50 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor.



SEZON PERFORMANSI



Wolves'te bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



