U19 PAF Ligi'nin 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan Alaettin Ekici ve 71. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Galatasaray'da Eyüp Can Karasu, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe U19 takımı puanını 36'ya yükseltirken, Galatasaray 50 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
Fenerbahçe U19, Galatasaray U19'u iki golle geçti
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|31
|14
|9
|8
|52
|31
|51
|6
|Göztepe
|31
|13
|12
|6
|39
|27
|51
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|31
|9
|10
|12
|41
|44
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|31
|9
|10
|12
|41
|52
|37
|11
|Kocaelispor
|31
|9
|9
|13
|25
|35
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|31
|7
|10
|14
|29
|45
|31
|14
|Gençlerbirliği
|31
|7
|7
|17
|30
|44
|28
|15
|Eyüpspor
|31
|7
|7
|17
|25
|44
|28
|16
|Antalyaspor
|31
|7
|7
|17
|30
|51
|28
|17
|Kayserispor
|31
|5
|11
|15
|23
|57
|26
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20