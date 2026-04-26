Sadettin Saran'dan forma jesti ve mesaj!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbiye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede sarı-kırmızılılar, sahasında kazanarak avantaj elde etmeyi hedeflerken; sarı-lacivertliler ise deplasmandan 3 puanla dönerek zirve yarışında farkı kapatmak istiyor.





Dev mücadele öncesinde Fenerbahçe yönetimi, deplasmana gidecek taraftarlar için dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, RAMS Park'ta tribün bütünlüğünü sağlamak amacıyla taraftarlara özel "hatıra çubuklu forma" dağıtma kararı aldı.



Galatasaray derbisine gidecek Fenerbahçe taraftarları, üzerinde maç tarihinin yer aldığı "hatıra çubuklu formaları" teslim almaya başladı. Forma dağıtımı saat 15.00'e kadar devam edecek.







SARAN'DAN TARAFTARA MESAJ



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kritik mücadele öncesinde deplasmana gidecek taraftarlara anlamlı bir mesaj iletti. Saran'ın notunda şu ifadeler yer aldı:



"Bugün susmak yok, bugün geri adım yok. Bu forma sahada, sen tribünde... Bu arma için, bu renkler için her zamanki gibi sonuna kadar. Dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun, sesin hiç kesilmesin. Zaten sen, her şartta bu formanın arkasında duranlardansın. Son düdük çalana kadar omuz omuza.. Hep birlikte kazanacağız!"







