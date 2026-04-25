Serie A'da küme düşen ilk takım belli oldu!

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Parma, Pisa'yı konuk etti.
Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Parma'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Nesta Elphege kaydetti.
PISA, SERIE A'NIN İLK DÜŞEN TAKIMI Bu sonuçla birlikte Pisa, ligin bitimine 4 hafta kala 18 puanla küme düşen ilk takım oldu.
Parma ise 42 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi.
Gelecek hafta Parma deplasmanda Inter ile, Pisa ise evinde Lecce ile karşılaşacak.
