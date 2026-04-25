25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Trabzon'un 103 yıllık futbol kültürüne sahip ilçesinde müze hazırlıkları

Temelleri 1923'te Sebat İdman Yurdu ismiyle atılan ve bugün Sebat Gençlikspor olarak mücadele eden kulüp, köklü geçmişini, açılacak müze ile yarınlara miras bırakmayı hedefliyor.

25 Nisan 2026 15:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1923'te Sebat İdman Yurdu adıyla kurulan ve bu sezon TFF 2. Lig'e Sebat Gençlikspor olarak yükselen kulüp, kendi müzesinde tarihini sergilemeye hazırlanıyor.

Kuruluşunun ardından bölgesel futbol liglerinde mücadele eden ilçe takımı, 1940'lı yıllarda Akçaabat Gençlik adını aldı.

Daha sonra Sebat Gençlik olarak profesyonel liglerde kendini gösteren Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda 2. Lig'e çıktı.

İsim değişikliğini 1990'da Akçaabat Sebatspor adıyla sürdüren kulüp, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Süper Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'in ardından düşüş gösteren kulüp, bölgesel amatör lige gerilemesinin ardından 2018'de Sebat Gençlikspor adıyla yeni bir sayfa açtı.

Amatör ligde mücadeleye başlayan Sebat Gençlikspor, bu yıl ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

''SEBATSPOR OLARAK DEVAM EDECEĞİZ''

Sebat Gençlikspor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, AA muhabirine, ilçede futbola olan ilginin, Şenol Güneş ve Cemil Usta gibi önemli oyuncuları Türk futboluna kazandırdığını söyledi.

Futbol kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini dile getiren Armutçu, "Sebat İdman Yurdu 1923'te kurulmuş bir kulüp. İsim değişiklikleri oldu. Sebat İdman Yurdu, İdman Yurdu Sebat, Sebat Gençlik, Sebatspor, Akçaabat Sebatspor ve bugün yeniden Sebat Gençlikspor oldu. Bir ay sonra yeniden isim değişikliğine gitmeyi düşünüyoruz. Sebatspor olarak devam edeceğiz." dedi.

Armutçu, ilçenin sahip olduğu futbol geçmişinin önemli bir kazanım olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada sadece futbolcu değil, insan yetiştiriyoruz. Buradan çok hocalar, başkanlar, yöneticiler, futbolcular çıktı. Bu ekol, bu kültür yıllardır devam etti ve devam edecek. Biz de kendimizi bunun bir görevlisi gibi hissediyoruz. Bu kültürü devam ettirmenin peşindeyiz, bunu yaşatacağız. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var."

''YETERKİ SPORCU OLSUNLAR''

Herkesin iyi futbolcu olamasa da iyi ahlaklı olabileceğini vurgulayan Armutçu, şöyle devam etti:

"Bizim altyapımızda 350'ye yakın oyuncu var. Gelecek adına hepsi iyi futbolcu olacak A takıma yükselecek gibi bir şey yok. Yeter ki sporcu olsunlar, spor ahlakını kazansınlar. Onlara bunu kazandırdığımız zaman biz kazanmış olacağız, asıl amacımız budur. Şampiyonluklar gelip geçicidir. O arkadaşımız, 'ben Sebat'tan yetiştim, o kültürü aldım, ben iyi insan oldum' derse, biz çok mutlu oluruz."

MÜZE OLUŞTURULUYOR

Armutçu, kulüp binasında geçmişte alınan kupalar, madalyalar, fotoğraflar ve belgelerin yer alacağı müzenin oluşturulması için başlattıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde dizayn edilen müzeye kulüp tarihindeki her şeyi koymak istediklerini ifade eden Armutçu, "Burada Sebat kültürünü yaşattığımız için bulabildiğimiz en eski, 1923'ten sonra olan bütün kupaları toparlamaya çalışıyoruz. Çağrı da yaptık. Yine çağrı yapıyorum. Elinde kulübün tarihiyle ilgili herhangi bir evrak, doküman ne varsa buraya getirsinler buraya koyalım, herkes görsün." diye konuştu.

Armutçu, müzenin yaklaşık 1 aylık süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
