Trabzon'un 103 yıllık futbol kültürüne sahip ilçesinde müze hazırlıkları

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1923'te Sebat İdman Yurdu adıyla kurulan ve bu sezon TFF 2. Lig'e Sebat Gençlikspor olarak yükselen kulüp, kendi müzesinde tarihini sergilemeye hazırlanıyor.



Kuruluşunun ardından bölgesel futbol liglerinde mücadele eden ilçe takımı, 1940'lı yıllarda Akçaabat Gençlik adını aldı.



Daha sonra Sebat Gençlik olarak profesyonel liglerde kendini gösteren Karadeniz ekibi, 1977-1978 sezonunda 2. Lig'e çıktı.



İsim değişikliğini 1990'da Akçaabat Sebatspor adıyla sürdüren kulüp, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Süper Lig'de mücadele etti.



Süper Lig'in ardından düşüş gösteren kulüp, bölgesel amatör lige gerilemesinin ardından 2018'de Sebat Gençlikspor adıyla yeni bir sayfa açtı.



Amatör ligde mücadeleye başlayan Sebat Gençlikspor, bu yıl ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.



''SEBATSPOR OLARAK DEVAM EDECEĞİZ''



Sebat Gençlikspor Kulüp Başkanı Atalay Armutçu, AA muhabirine, ilçede futbola olan ilginin, Şenol Güneş ve Cemil Usta gibi önemli oyuncuları Türk futboluna kazandırdığını söyledi.



Futbol kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini dile getiren Armutçu, "Sebat İdman Yurdu 1923'te kurulmuş bir kulüp. İsim değişiklikleri oldu. Sebat İdman Yurdu, İdman Yurdu Sebat, Sebat Gençlik, Sebatspor, Akçaabat Sebatspor ve bugün yeniden Sebat Gençlikspor oldu. Bir ay sonra yeniden isim değişikliğine gitmeyi düşünüyoruz. Sebatspor olarak devam edeceğiz." dedi.



Armutçu, ilçenin sahip olduğu futbol geçmişinin önemli bir kazanım olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada sadece futbolcu değil, insan yetiştiriyoruz. Buradan çok hocalar, başkanlar, yöneticiler, futbolcular çıktı. Bu ekol, bu kültür yıllardır devam etti ve devam edecek. Biz de kendimizi bunun bir görevlisi gibi hissediyoruz. Bu kültürü devam ettirmenin peşindeyiz, bunu yaşatacağız. Çünkü gerçekten buna ihtiyaç var."



''YETERKİ SPORCU OLSUNLAR''



Herkesin iyi futbolcu olamasa da iyi ahlaklı olabileceğini vurgulayan Armutçu, şöyle devam etti:



"Bizim altyapımızda 350'ye yakın oyuncu var. Gelecek adına hepsi iyi futbolcu olacak A takıma yükselecek gibi bir şey yok. Yeter ki sporcu olsunlar, spor ahlakını kazansınlar. Onlara bunu kazandırdığımız zaman biz kazanmış olacağız, asıl amacımız budur. Şampiyonluklar gelip geçicidir. O arkadaşımız, 'ben Sebat'tan yetiştim, o kültürü aldım, ben iyi insan oldum' derse, biz çok mutlu oluruz."



MÜZE OLUŞTURULUYOR



Armutçu, kulüp binasında geçmişte alınan kupalar, madalyalar, fotoğraflar ve belgelerin yer alacağı müzenin oluşturulması için başlattıkları çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde dizayn edilen müzeye kulüp tarihindeki her şeyi koymak istediklerini ifade eden Armutçu, "Burada Sebat kültürünü yaşattığımız için bulabildiğimiz en eski, 1923'ten sonra olan bütün kupaları toparlamaya çalışıyoruz. Çağrı da yaptık. Yine çağrı yapıyorum. Elinde kulübün tarihiyle ilgili herhangi bir evrak, doküman ne varsa buraya getirsinler buraya koyalım, herkes görsün." diye konuştu.



Armutçu, müzenin yaklaşık 1 aylık süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.



