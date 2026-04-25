25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
14:30
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-030'
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
16:00
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
0-130'
25 Nisan
Parma -Pisa
16:00
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
1-230'
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
14:30
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
0-1DA
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-1DA
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
16:00
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
14:30
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
15:00
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Trabzonspor'lu Andre Onana krizi büyüyor

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Andre Onana için Milli takım kariyerinde işler yolunda gitmiyor. İddiaya göre Kamerunlu futbolcuya büyük bir ceza gelebilir.

calendar 25 Nisan 2026 14:04
Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştıkları Samsunspor maçında yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla Trabzonspor'a yarı finali getiren Andre Onana kariyerinin en iyi kulüp sezonunu geçirirken, Milli takımında ise işler pek yolunda gitmiyor.
 KAMERUN MİLLİ TAKIMI'NDA PRİM KRİZİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'nda kazandıkları primlerin kendilerini verilmediğini belirtmiş ve "Bize prim verilmiyor. Bu paranın ülke futbolu için kullanılacağı söyleniyor ama paranın nerelere harcandığı konusunda şüphelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

30 yaşındaki file bekçisi bu suçlamaları Samuel Eto'o'nun tepkisini çekmiş ve 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.

MEN CEZASI ALABİLİR

Onana ile Eto'o arasındaki gerilimin devam ettiği ve Federasyon'un deneyimli kaleciye yaptırım uygulamayı düşündüğü iddia edildi.

Sport News Africa'nın haberine göre; Andre Onana ile ilgili verilecek olan kararın, Federasyonu'nun bir sonraki toplantısında masaya yatırılacağı açıklandı.  Söz konusu haberde, Onana'nın milli takımdan birkaç yıl süreyle men cezası alabileceği de iddia edildi.

ONANA CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Kamerunlu kalecinin yakın bir arkadaşı, Sport News Africa'ya yaptığı açıklamada "Federasyonun Andre Onana'ya karşı bir yaptırım hazırladığını biliyoruz. Milli takımdan uzaklaştırdıkları bir oyuncuya yaptırım uygulamak istiyorlar. Bu, şu anda Onana zaten milli takıma çağrılmadığı için hiçbir etkisi olmayacak bir manevra. Bu yaptırım bu nedenle boşa harcanmış bir darbe olacak. Mevcut yöneticiler görevde kaldığı sürece, geri dönüşünü hayal bile edemiyorum." ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
