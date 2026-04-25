Trabzonspor'lu Andre Onana krizi büyüyor



Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştıkları Samsunspor maçında yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla Trabzonspor 'a yarı finali getiren Andre Onana kariyerinin en iyi kulüp sezonunu geçirirken, Milli takımında ise işler pek yolunda gitmiyor.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir sosyal medya yayınında konuşan file bekçisi, Kamerun Milli Takımı'nda kazandıkları primlerin kendilerini verilmediğini belirtmiş veifadelerini kullanmıştı.30 yaşındaki file bekçisi bu suçlamaları Samuel Eto'o'nun tepkisini çekmiş ve 2025 Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmamıştı.Onana ile Eto'o arasındaki gerilimin devam ettiği ve Federasyon'un deneyimli kaleciye yaptırım uygulamayı düşündüğü iddia edildi.Andre Onana ile ilgili verilecek olan kararın, Federasyonu'nun bir sonraki toplantısında masaya yatırılacağı açıklandı. Söz konusu haberde, Onana'nın milli takımdan birkaç yıl süreyle men cezası alabileceği de iddia edildi.Kamerunlu kalecinin yakın bir arkadaşı, Sport News Africa'ya yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.