25 Nisan
Eyüpspor-Gaziantep FK
3-0
25 Nisan
Hertha Berlin-Holstein Kiel
0-1
25 Nisan
Verona-Lecce
21:45
25 Nisan
Lyon-Auxerre
1-024'
25 Nisan
Angers-PSG
20:00
25 Nisan
Toulouse-AS Monaco
22:05
25 Nisan
Feyenoord-FC Groningen
17:30
25 Nisan
SC Heerenveen-Fortuna Sittard
19:45
25 Nisan
NAC Breda-Ajax
21:00
25 Nisan
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
25 Nisan
Karlsruher SC-Hannover 96
1-3
25 Nisan
Parma -Pisa
0-025'
25 Nisan
Preussen Muenster-Arminia Bielefeld
2-3
25 Nisan
Darmstadt-Elversberg
21:30
25 Nisan
Tondela-Nacional
17:30
25 Nisan
Benfica-Moreirense
20:00
25 Nisan
V. Guimaraes-Rio Ave
22:30
25 Nisan
FC Rostov-FC Orenburg
0-190'
25 Nisan
Samara-Lokomotiv Moscow
17:00
25 Nisan
FC Rostov-Torpedo Moscow
0-0IPT
25 Nisan
Bologna-Roma
19:00
25 Nisan
M.City-Southampton
19:15
25 Nisan
Kayserispor-Rizespor
17:00
25 Nisan
Wolfsburg-Mönchengladbach
16:30
25 Nisan
Göztepe-Antalyaspor
20:00
25 Nisan
Serik Belediyespor-Hatayspor
4-2
25 Nisan
Vanspor FK-İstanbulspor
1-3
25 Nisan
A.Demirspor-Ümraniye
1-022'
25 Nisan
Augsburg-E. Frankfurt
16:30
25 Nisan
FC Köln-Leverkusen
16:30
25 Nisan
FC Heidenheim-St. Pauli
16:30
25 Nisan
Mainz 05-Bayern Munih
16:30
25 Nisan
Hamburger SV-Hoffenheim
19:30
25 Nisan
Atletico Madrid-Athletic Bilbao
22:00
25 Nisan
Fulham-Aston Villa
1-0
25 Nisan
Liverpool-C.Palace
17:00
25 Nisan
West Ham United-Everton
17:00
25 Nisan
Wolves-Tottenham
17:00
25 Nisan
Arsenal-Newcastle
19:30
25 Nisan
Alaves-Mallorca
1-165'
25 Nisan
Getafe-Barcelona
17:15
25 Nisan
Valencia-Girona
19:30
25 Nisan
Kazan-CSKA Moskova
19:30

Pedallar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Ege'den başkente çevrilecek

Pedallar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Ege'den başkente çevrilecek

25 Nisan 2026 14:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Pedallar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için Ege'den başkente çevrilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), 26 Nisan Pazar günü İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İzmir'in Çeşme ilçesinden başlayıp 3 Mayıs Pazar günü başkent Ankara'da sona erecek. Toplam 8 etaptan oluşan TUR 2026'da, 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133,5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

TUR 2026'da 3 Dünya Turu, 14 profesyonel ve 6 kıta takımı pelotonda mücadele verecek. İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, Muğla Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto Cycling Team olmak üzere Türkiye'den 4 takım organizasyonda yer alacak.

1963 yılında "Marmara Turu" olarak başlayan, 1965'te uluslararası statü kazanan ve 1966'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 8 etapta gerçekleştirilecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk, 148,7 kilometre

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

 

- Takımlar

Dünya Turu takımları:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

Profesyonel takımlar:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

Kıta takımları:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

TURUN TARİHÇESİ

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.

Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen organizasyon, 2021 ve 2022'de UCI'nın yeni oluşturduğu Pro Serisi'ne alındı.

2023'te UCI Avrupa Turu altında 2.1 yarışma kategorisinde yapılan tur, 2024'te yeniden Pro Serisi yarışları arasına girdi. Dünya bisikletinin saygın organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 61. kez düzenlenecek.

 

- TUR 2026 milyonları ekran başına taşıyacak

Bisiklet dünyasının saygın yarışları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu milyonlarca bisikletsever takip edecek.

Organizasyonda TRT Spor ve Eurosport, 8 etapta canlı yayın yapacak. TUR 2026'nın heyecanı, yaklaşık 90 kişilik canlı yayın ekibi, helikopterler, uçak ve ileri teknoloji yayın araçlarıyla ekranlara taşınacak. Yarışı ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 medya mensubu da takip edecek.

 

- Liderlerin mayoları

Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyecek. Buna göre lider bisikletçiler, şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

 

- En fazla kazananlar

TUR'da en fazla etap galibiyeti bulunan isimler şöyle:

  Sporcu Ülkesi Etap galibiyeti
1 Andre Greipel Almanya 11
2 Mark Cavendish Büyük Britanya 11
3 Sam Bennett İrlanda 9
4 Jasper Philipsen Belçika 7
5 Svetoslav Tchanliev Bulgaristan 6
 

- Profesyonel takımların katılımından beri turu 2 kez kazanan çıkmadı

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı. Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan, Kazak ve Hollandalı, 8 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.

Son 17 turun şampiyonları şöyle:

Yıl Sporcu Ülkesi Takımı
2008 David Garcia Dapena İspanya Karpin-Galicia
2009 Daryl Impey Güney Afrika Barloworld
2010 Giovanni Visconti İtalya ISD-NERI
2011 Alexander Efimkin Rusya Type 1-Sanofi Aventis
2012 Alexsandr Dyachenko Kazakistan Astana
2013 Natnael Berhane Eritre Europcar
2014 Adam Yates Büyük Britanya Orica-GreenEDGE
2015 Kristijan Durasek Hırvatistan Lampre-Merida
2016 Jose Gonçalves Portekiz Caja Rural-Seguros RGA
2017 Diego Ulissi İtalya BAE Emirates
2018 Eduard Prades İspanya Euskadi-Murias
2019 Felix Grossschartner Avusturya Bora-Hansgrohe
2020 Kovid-19 salgını nedeniyle yapılmadı - -
2021 Jose Manuel Diaz İspanya Delko
2022 Patrick Bevin Yeni Zelanda İsrail-Premier Tech
2023 Alexey Lutsenko Kazakistan Astana Kazakistan
2024 Frank van den Broek Hollanda Dsm-Firmenich PostNL
2025 Wout Poels Hollanda XDS Astana
 

- Türkiye'nin güzellikleri tanıtılacak

Dünyanın farklı noktalarında TUR 2026'yı takip edecek izleyicilere, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtılacak.

Yarış boyunca 5 il, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşim yerinden geçilecek organizasyon, sporun yanı sıra Türkiye'nin eşsiz rotalarını da dünya sahnesine taşıyacak.

Çeşme'den başlayacak turda zeytinlikler ve kıyı yerleşimlerinin ardından Gökova Körfezi, Azmak Nehri, Datça Yarımadası, Göcek koyları ve Ölüdeniz gibi doğal güzellikler ekranlara yansıyacak. Patara Antik Kenti'nden Kemer'e uzanan etapta Kaputaş, Kaş, Demre, Myra Antik Kenti, Kekova ve Olympos, Antalya-Feslikan etabında ise Toros Dağları ve Feslikan Yaylası öne çıkacak.

Başkent Ankara'da tamamlanacak final etabında da Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve Anıtkabir gibi simgesel noktalar, organizasyonun kapanışına eşlik edecek.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 31 14 9 8 52 31 51
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 31 9 10 12 41 52 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 31 7 10 14 29 45 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Eyüpspor 31 7 7 17 25 44 28
16 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.