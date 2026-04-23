23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün IETT otobüsleri bedava mı?

Etkinlik alanlarına gitmek için hazırlık yapan milyonlarca kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bugün turnikelerden ücret kesilecek mi?

Kısa, net ve bayram sevincini ikiye katlayacak o cevap: Evet! 23 Nisan 2026 Perşembe günü Türkiye'nin en büyük illeri başta olmak üzere birçok belediyede toplu taşıma ÜCRETSİZDİR!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara ve yerel belediyelerin duyurularına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında vatandaşlar toplu ulaşımdan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı kararlara göre İstanbul'da ulaşım durumu şu şekildedir:

IETT, Metro, Metrobüs ve Şehir Hatları: İstanbulkart sahipleri için (kişiselleştirilmiş kartlar dahil) belediyeye bağlı tüm toplu taşıma araçları bugün ücretsizdir.

Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen bu hatlar da 23 Nisan günü tüm vatandaşlar için bedavadır.

Önemli Uyarı: İstanbul'da ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için İstanbulkart'ınızın kişiselleştirilmiş (isminize kayıtlı) olması gerekmektedir. Anonim kartlardan ücret kesimi devam edebilir.

Ankara (EGO): Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan günü EGO otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik hizmetlerinin tam gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

İzmir (ESHOT): İzmir'de de benzer şekilde ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı bugüne özel olarak yolcularını ücretsiz taşıyacaktır. (İZBAN da Marmaray gibi Bakanlık kararıyla ücretsizdir.)

SEFER SAATLERİNDE "CUMARTESİ" AYARI!

Toplu taşıma ücretsiz olsa da sefer sıklığına dikkat! 23 Nisan resmi tatil olduğu için ulaşım ağlarında genellikle "Cumartesi Sefer Tarifesi" uygulanmaktadır. Yani otobüs ve metrolar hafta içine göre bir miktar daha seyrek gelebilir. Yola çıkmadan önce IETT veya bağlı bulunduğunuz belediyenin mobil uygulamalarından sefer saatlerini kontrol etmeyi unutmayın.