Üniversitelerde devam zorunluluğu kalktı mı? YÖK kararı

Sabahın köründe uyanıp derse gitmekte zorlanan ve devamsızlık hakkını çoktan dolduran öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten o meşhur "yoklama kağıdına imza atma" devri tarihe mi karıştı?

Kısa, net ve maalesef kampüslerde büyük bir hayal kırıklığı yaratacak o cevap: Hayır! An itibarıyla (20 Nisan 2026) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınmış ve Türkiye genelindeki üniversitelerde derslere devam zorunluluğunu kaldıran KESİN BİR KARAR BULUNMAMAKTADIR.

Sosyal medyada beğeni ve etkileşim uğruna (clickbait) paylaşılan "artık derse gitmek yok" şeklindeki gönderilerin tamamı asılsızdır. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde, yürürlükteki YÖK eğitim-öğretim yönetmelikleri doğrultusunda değişmez ana kural olan teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde (laboratuvar, klinik, atölye vb.) ise %80 devam zorunluluğu katı bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir.

Peki durduk yere bu dedikodular neden amfileri bu kadar sardı? Öğrencilerin kafasını karıştıran ve bu asılsız iddialara zemin hazırlayan iki temel gelişme bulunuyor:

1. Öğrenci Affı Esneklikleri: Nisan ayında meclis kulislerinde yeniden dillendirilen ve okulla ilişiği kesilmiş öğrencilerin dönüşünü kapsayan "Öğrenci Affı" taslağındaki bazı akademik esneklikler, mevcut öğrenciler tarafından yanlış anlaşıldı. Aftan dönecek olanlara sağlanması planlanan bazı muafiyetler, kulaktan kulağa "herkes için devamsızlık kalktı" şeklinde yayıldı.

2. Senato İnisiyatifleri (Tekrar Dersleri): YÖK mevzuatına göre; bir öğrenci devamsızlıktan kalmamış ancak not ortalamasından (başarısızlıktan) kalmışsa, o dersi alttan tekrar aldığında devam zorunluluğu aranıp aranmayacağı tamamen üniversite senatosunun kararına bırakılmıştır. Bazı üniversitelerin "alttan alınan derslerde devam aranmaz" kararı alması, sosyal medyada genele yayılarak "devam zorunluluğu komple bitti" algısı yarattı.

Öğrencilerin kulaktan dolma bilgilerle değil, kendi üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel "Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ni baz alması hayati önem taşıyor. Devamsızlık sınırını aştığınız an (genellikle "DZ" harf notu ile), vize veya final sınavlarından 100 bile alsanız o dersten otomatik olarak kalırsınız!