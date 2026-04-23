Fenerbahçe'den TFF'ye Osimhen başvurusu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerden dikkat çeken bir adım geldi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Victor Osimhen için başvuruda bulunma kararı alındı.
GEREKÇE: KOLUNDAKİ SERT EKİPMAN
Fenerbahçe Nijeryalı golcünün, maçlarda kullandığı sert ekipmanının oyuncuklar açısından risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırlayıp oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yapacak.
Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek maddeler için rapor hazırlama sürecinde ve TFF'ye bu konuyla ilgili kısa süre içinde talebini iletecek.
