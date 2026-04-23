MHK'den 1. Lig maçlarına 2 kadın hakem ataması!

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak.



Ligde Serikspor-Atakaş Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.



1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:



25 Nisan Cumartesi:



13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen



13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak



16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan



26 Nisan Pazar:



16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail



16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu



16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir



16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk



16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu



16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK: Burak Pakkan



16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran



