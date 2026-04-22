22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Tottenham'dan kriz hamlesi: Psikolog aranıyor

Tottenham, kötü gidişatı durdurmak ve oyuncuların mental dayanıklılığını artırmak için A takımına performans psikoloğu arıyor.

22 Nisan 2026 19:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tottenham, kötü gidişatı durdurmak amacıyla teknik kadrosuna yeni bir görev eklemeye hazırlanıyor.

Kulüp tarafından yayımlanan ilanda, A takım bünyesinde çalışacak bir "performans psikoloğu" arandığı belirtildi. Bu uzmanın, oyunculara bireysel destek sunmasının yanı sıra takım genelinde güçlü bir zihinsel performans kültürü oluşturması bekleniyor.

Teknik direktör Roberto De Zerbi, takımın mevcut durumundan çıkabilmesi için zihniyet değişiminin gerekli olduğunu daha önce vurgulamıştı.

Premier Lig'de son 15 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Tottenham, düşme hattına gerileyerek 18. sıraya kadar indi. Londra temsilcisi, son haftalardaki puan kayıpları nedeniyle ligde kalma mücadelesi veriyor.

Takımın savunma oyuncularından Micky van de Ven ise yaşanan sürecin mental açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Öte yandan kulübün, kadın takımı için de bir spor psikoloğu arayışında olduğu bildirildi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
