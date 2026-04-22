Tottenham'dan kriz hamlesi: Psikolog aranıyor

Tottenham, kötü gidişatı durdurmak amacıyla teknik kadrosuna yeni bir görev eklemeye hazırlanıyor.



Kulüp tarafından yayımlanan ilanda, A takım bünyesinde çalışacak bir "performans psikoloğu" arandığı belirtildi. Bu uzmanın, oyunculara bireysel destek sunmasının yanı sıra takım genelinde güçlü bir zihinsel performans kültürü oluşturması bekleniyor.



Teknik direktör Roberto De Zerbi, takımın mevcut durumundan çıkabilmesi için zihniyet değişiminin gerekli olduğunu daha önce vurgulamıştı.



Premier Lig'de son 15 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Tottenham, düşme hattına gerileyerek 18. sıraya kadar indi. Londra temsilcisi, son haftalardaki puan kayıpları nedeniyle ligde kalma mücadelesi veriyor.



Takımın savunma oyuncularından Micky van de Ven ise yaşanan sürecin mental açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu ifade etti.



Öte yandan kulübün, kadın takımı için de bir spor psikoloğu arayışında olduğu bildirildi.







