Kadınlar Ligi'nde Karadeniz derbisi eşitlikle tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Ünye Kadın SK, sahasında Prolift Giresun Sanayispor ile 2-2 berabere kaldı.
Ünye İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada Mesuare Begallo ve 90+3. dakikada Shkurte Maliqi kaydetti.
Prolift Giresun Sanayispor'un golünü ise 4. dakikada Neslihan Demirdöğen ile 63. dakikada Huliette Nana attı.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.
Ünye İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 54. dakikada Mesuare Begallo ve 90+3. dakikada Shkurte Maliqi kaydetti.
Prolift Giresun Sanayispor'un golünü ise 4. dakikada Neslihan Demirdöğen ile 63. dakikada Huliette Nana attı.
Karşılaşma, 2-2 berabere tamamlandı.