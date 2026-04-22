22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Beşiktaş'ın yeni sponsoru Cola Turka oldu

Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile forma şort sponsorluk anlaşması imzaladı.

calendar 22 Nisan 2026 15:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Beşiktaş Kulübü, Cola Turka ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ile Dydo Drinco Satış ve Pazarlama Yöneticisi Hakan Kanber katıldı.

Cola Turka ile daha önce de sponsorluk çalışmaları olduğunu hatırlatan Adalı, "Daha önce 5 yıl boyunca futbol takımımıza forma sponsoru, erkek basketbol takımımıza da isim ve forma sponsoru olan Cola Turka önümüzdeki sezonun sonuna kadar futbol takımımızın şort ön sponsoru olarak Beşiktaş'ımıza destek verecek. Cola Turka ile önceki dönemimizi şampiyonlukla noktalamıştık. Şimdi yaptığımız bu anlaşmanın da Beşiktaş'ımıza başarılar, şampiyonluklar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Asya pazarına açılmasıyla ilgili bir soruya Adalı, "Beşiktaş markasını en uzak noktalara varana kadar tanıtmaya çalışacağız. Bu sene de Koreli bir futbolcumuz aramıza katıldı. Kore ile ilgili arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Bu şekilde Beşiktaş markasını dünyanın en uç noktasına tanıtmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fuji: "Yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Dydo Drinco Türkiye Üst Yöneticisi Wataru Fuji ise şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin en köklü kulübü Beşiktaş'la yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun farklı alanlarına desteklerimizi sunuyoruz. Cola Turka ile Beşiktaş arasındaki geçmişe dayanan samimi bir bağ bulunuyor. Geçmişten gelen bağımızı yeniden sahaya taşıyoruz. Anlaşma kapsamında 2027 sezonu sonuna kadar şort ön sponsoru olacak. Bu anlamlı işbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

Kanber ise iki marka arasında duygusal bir bağ olduğunu ve anlaşmayla bu bağı yeniden canlandırdıklarını söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
