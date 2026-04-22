22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Beşiktaş kupa maçına tek eksikle çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

22 Nisan 2026 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'de yayınlanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş; Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u yenerken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor'u elemesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. 

- Tek eksik Kartal Kayra Yılmaz

Beşiktaş'ta perşembe günü oynanacak Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. 

- Kupada ilk randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Çeyrek finalde karşılaşacak taraflar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. 

- Kupa başarıları

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı.

Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Alanyaspor, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise ilk kez bu başarının peşinde. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
