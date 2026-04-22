22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Kayserispor'da 6 futbolcudan ihtarname!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da bazı futbolcuların alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.

calendar 22 Nisan 2026 15:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Kayserispor.org.tr
Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, bu kez saha dışındaki gelişmelerle gündemde. Sportif başarıdan uzak bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekipte, mali sorunlar gün yüzüne çıktı.

Ligde 23 puanla 17'nci sırada bulunan Kayserispor'da, 6 futbolcu alacaklarını tahsil edebilmek adına noter aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Yaşanan bu gelişme, takım içinde huzursuzluğu da beraberinde getirdi.

Alınan bilgilere göre oyuncuların yalnızca 2 aylık alacaklarının bulunduğu belirtilirken, 6 futbolcunun ihtar çektiği bilgisi doğrulandı. Bu durum, zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekipte krizin büyüyebileceği yönünde endişeleri artırdı.

Tarihinde önemli ekonomik gelirler elde etmesine rağmen sahada istenilen sonuçları alamayan Kayserispor'da, hem sportif başarısızlık hem de ödeme sorunları dikkat çekiyor. Yaşanan gelişmelerin takımın ligde kalma mücadelesine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Haber Faruk AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
