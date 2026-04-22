Kayserispor'da 6 futbolcudan ihtarname!

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Kayserispor, bu kez saha dışındaki gelişmelerle gündemde. Sportif başarıdan uzak bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekipte, mali sorunlar gün yüzüne çıktı.



Ligde 23 puanla 17'nci sırada bulunan Kayserispor'da, 6 futbolcu alacaklarını tahsil edebilmek adına noter aracılığıyla kulübe ihtar çekti. Yaşanan bu gelişme, takım içinde huzursuzluğu da beraberinde getirdi.



Alınan bilgilere göre oyuncuların yalnızca 2 aylık alacaklarının bulunduğu belirtilirken, 6 futbolcunun ihtar çektiği bilgisi doğrulandı. Bu durum, zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekipte krizin büyüyebileceği yönünde endişeleri artırdı.



Tarihinde önemli ekonomik gelirler elde etmesine rağmen sahada istenilen sonuçları alamayan Kayserispor'da, hem sportif başarısızlık hem de ödeme sorunları dikkat çekiyor. Yaşanan gelişmelerin takımın ligde kalma mücadelesine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.



Haber Faruk AYDEMİR



