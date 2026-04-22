Ederson'un penaltı notlarını aldı; İlhan Palut şaştı kaldı

Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Marko Jevtovic'in 120+2'nci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk yarı finalist olmayı başardı.Yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, karşılaşma sonrası taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken; Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çok ilginç bir görüntü ekranlara yansıdı.Saha kenarında görev yapan bir top toplayıcı ile İlhan Palut arasında ilginç bir diyalog oldu. Top toplayıcı, Konyaspor'un teknik direktörüne, "Hocam, Ederson'un penaltı notlarını aldım" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise "Ederson'un penaltı notlarını mı aldın?" sözleriyle gülerek karşılık verdi.Brezilyalı file bekçisine ait olduğu iddia edilen, üzerinde penaltı notlarının yer aldığı su şişesi, sosyal medyada "Ederson burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.