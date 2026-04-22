22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Ederson'un penaltı notlarını aldı; İlhan Palut şaştı kaldı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Maç sonu ev sahibi ekibin teknik patronu İlhan Palut ile top toplayıcı çocuk arasında ekranlara yansıyan diyalog gündeme oturdu.

22 Nisan 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 13:14
Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Marko Jevtovic'in 120+2'nci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk yarı finalist olmayı başardı.

Yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, karşılaşma sonrası taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken; Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çok ilginç bir görüntü ekranlara yansıdı.

Saha kenarında görev yapan bir top toplayıcı ile İlhan Palut arasında ilginç bir diyalog oldu. Top toplayıcı, Konyaspor'un teknik direktörüne, "Hocam, Ederson'un penaltı notlarını aldım" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise "Ederson'un penaltı notlarını mı aldın?" sözleriyle gülerek karşılık verdi.

İŞTE EDERSON'UN PENALTI NOTLARI

Brezilyalı file bekçisine ait olduğu iddia edilen, üzerinde penaltı notlarının yer aldığı su şişesi, sosyal medyada "Ederson burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
