Kerr, Warriors'tan ayrılabilir: sebep sadece yorgunluk değil

Steve Kerr'ün Golden State Warriors'tan ayrılma ihtimali giderek güçlenirken, bu olası kararın arkasında yalnızca tükenmişlik değil, daha derin nedenlerin de olabileceği belirtiliyor.



ESPN'den Marc J. Spears'a göre Kerr, siyasi ve toplumsal konulardaki açık sözlü tutumu nedeniyle zaman zaman "kısıtlandığını" hissettiği için de Warriors'tan ayrılmayı düşünebilir.



2025-26 sezonunun sona ermesiyle birlikte Warriors organizasyonu ile Kerr'in geleceği kritik bir dönemece girmiş durumda. Tecrübeli koçun sözleşmesi sona ermek üzere ve önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle geleceğine dair görüşmeler yapması bekleniyor.



Kerr'in olası ayrılığı durumunda, birçok kişi bu kararın temelinde uzun yıllardır süren yoğun tempoya bağlı tükenmişliği görse de Spears, farklı bir boyuta dikkat çekti.



Spears, katıldığı bir radyo programında şu ifadeleri kullandı:



"Belki yorgunluk… Bu işin getirdiği ciddi bir yük var. Burası kadro ne olursa olsun her zaman büyük başarı beklenen bir organizasyon. Artık bir marka haline geldi. Sahada Stephen Curry varsa, yanında Draymond Green varsa, insanlar otomatik olarak büyük şeyler bekliyor. Bu da büyük bir baskı yaratıyor."



Spears ayrıca Kerr'in sahip olduğu platformun sorumluluğunu ciddiye aldığını ve bu nedenle sosyal konularda aktif rol üstlendiğini vurguladı:



"Steve, sahip olduğu platformun ağırlığını gerçekten hissediyor. Sosyal adalet, ırkçılık ve silahlı şiddet gibi konularda sürekli konuşuyor. Ancak duyduğuma göre bu konularda biraz kısıtlanıyor olabilir. Bunun doğru olup olmadığını daha derinlemesine araştırmak gerekir ama bu durumun perde arkasında etkili olabileceğini duyuyorum."



Kerr, ABD'de silahlı şiddeti sert şekilde eleştirmesi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileri ve Minneapolis'teki ICE olayına dair çıkışlarıyla NBA'in en açık sözlü koçlarından biri olarak öne çıkmıştı.



Kerr'in Warriors'a geri dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, olası bir ayrılığın organizasyonda köklü bir yeniden yapılanma sürecini başlatabileceği ifade ediliyor.



Kerr, 2014 yılında göreve gelmesinin ardından Warriors'ı NBA tarihinin en dominant hanedanlıklarından birine dönüştürmüş ve 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında şampiyonluklar kazanmıştı.



