Cesc Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Cesc Fabregas: "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım! Onun gibi şampiyonlar, kusursuz maç çıkarsanız bile çözüm yolu bulabilirler. Onun gibi, Pirlo, Modric ve Kroos gibi oyuncuların sayısı pek fazla değil. Çalhanoğlu, etrafına takım kurabileceğiniz türden oyuncu"pic.twitter.com/q5FCNcI6Um



Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.İtalya Kupası'nda Como yarı finalde, Inter karşısında 2-0 öndeyken, Hakan Çalhanoğlu'nun iki golü ve bir asisti sonrası maç bambaşka bir yere gitti! Inter 3-2'lik skorla turu geçerken, COmo ise elendiği için büyük üzüntü yaşadı.Bu üst düzey performansı sonrası Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.Fabregas yaptığı açıklamada." dedi.Ayrıca Fabregas "" ifadelerini kullandı.