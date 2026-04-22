22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Cesc Fabregas'tan Hakan Çalhanoğlu itirafı!

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.

calendar 22 Nisan 2026 11:33 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası'nda Como yarı finalde, Inter karşısında 2-0 öndeyken, Hakan Çalhanoğlu'nun iki golü ve bir asisti sonrası maç bambaşka bir yere gitti! Inter 3-2'lik skorla turu geçerken, COmo ise elendiği için büyük üzüntü yaşadı.

Bu üst düzey performansı sonrası Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, milli yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fabregas yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu'na hayranım; Inter'e karşı oynadığımızda ilk baktığım şey onun oynayıp oynamadığı oluyor ve maç planımızı ona göre kuruyoruz. Onun gibi şampiyonlar, siz kusursuz bir maç çıkarsanız bile bir çözüm yolu bulabiliyorlar." dedi.

Ayrıca Fabregas "Hakan Çalhanoğlu gibi, Andrea Pirlo, Luka Modric ve Toni Kroos gibi oyuncuların sayısı pek fazla değil. Hakan Çalhanoğlu, gerçekten etrafına bir takım kurabileceğiniz türden bir oyuncu. Onu bu seviyede görmek gerçekten inanılmaz, takımı o çekip çeviriyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
