22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'ya taraftar tepkisi

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olarak elendiği maçta penaltıyı yaptıran Nelson Semedo, taraftarlardan büyük tepki topladı.

22 Nisan 2026 10:11
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Portekizli beki Nelson Semedo, Konyaspor maçında yaptığı haraket ile sosyal medyayı salladı.

Tecrübeli oyuncu, uzatma dakikalarının son anlarında Kramer'i formasından çekerek yere düşürdü.

Bu pozisyon sonrası hakem Ozan Ergün penaltı noktasını gösterdi.

Maçtan sonra Fenerbahçe taraftarlarının hedefinde Semedo vardı.

KABUL EDİLEMEZ

Sarı-lacivertli taraftarlar "Semedo'nun yaptığı sorumsuzlu. O dakikada böylesine tecrübeli bir oyuncunun bu hareketi kabul edilemez!" yorumlarında bulundu.

Semedo maçtan sonra arkadaşlarında özür diledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
