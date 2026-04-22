Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e güle güle

Beşiktaş'ın eylül ayında Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den transfer ettiği Cengiz Ünder'in bileti kesildi.
Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
28 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla ligde 25 maçta bin 66 dakika sahada kalırken 5 gol atıp, 3 asist yaptı.
'SEYYAH' OYUNCU OLDU
28 yaşındaki futbolcunun son yıllarda forma giydiği hiçbir takımda tutunamaması dikkat çekiyor.
2023 yılında büyük umutlarla Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, geçen yıl kış döneminde Los Angeles FC'ye kiralık olarak gitti.
4 aylık MLS Ligi serüveninin ardından sarı-lacivertli takıma dönen tecrübeli oyuncu, sezon başında bu kez Beşiktaş'a kiralandı.
