22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:30
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
22:00
22 Nisan
Burnley-M.City
22:00
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
20:00
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
21:00
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
22:30
22 Nisan
PSG-Nantes
20:00
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
21:00

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e güle güle

Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

22 Nisan 2026 10:22
Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın eylül ayında Sergen Yalçın'ın talebiyle Fenerbahçe'den transfer ettiği Cengiz Ünder'in bileti kesildi.

Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

28 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla ligde 25 maçta bin 66 dakika sahada kalırken 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

'SEYYAH' OYUNCU OLDU

28 yaşındaki futbolcunun son yıllarda forma giydiği hiçbir takımda tutunamaması dikkat çekiyor.

2023 yılında büyük umutlarla Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, geçen yıl kış döneminde Los Angeles FC'ye kiralık olarak gitti.

4 aylık MLS Ligi serüveninin ardından sarı-lacivertli takıma dönen tecrübeli oyuncu, sezon başında bu kez Beşiktaş'a kiralandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.