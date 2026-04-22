Rafting Mahalli Ligi, Düzce'deki yarışlarla başladı

Türkiye Kano Federasyonunca bu yıl ilk kez uygulamaya konulan "Rafting Mahalli Ligi" Düzce'de yapılan yarışlarla start aldı.



Federasyon tarafından organize edilen ligin ilk yarışları, Düzce Muncurlu Göleti'nde gerçekleştirildi. 15 takım ve 75 sporcunun katıldığı tekli kürek çekme ve çift maraton yarışlarında sporcular hem zamana karşı hem de birbirlerini geçmek için kürek çekti.



Kano ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, basın mensuplarına yeni ligle milli sporcuların yetişmesi için imkan sağlandığını belirterek, lig kapsamındaki yarışların ilk defa Düzce'de yapıldığını bildirdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun ortaklaşa düzenlediği yarışlara 15 takım ve 75 sporcunun katıldığını belirten Tepe, "Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek gençlerimizin taramasını yapıyoruz. Kano Federasyonun yaptığı bu ilk yarışlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.







