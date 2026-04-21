Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 18:21 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 18:21

Konyaspor - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan fırtınası kelimenin tam anlamıyla zirveye tırmandı! Grup aşamalarının ve son 16 turunun ardından gözler, telafisi olmayan o acımasız çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kupa serüveninde zorlu Konyaspor deplasmanına konuk oluyor! Yarı final biletini cebine koymak isteyen iki devin bu kritik çarpışması öncesinde taraftarlar ekran başına geçmek için hazırlıklarını tamamladı. Arama motorlarında sabahtan bu yana "Konyaspor Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Konya FB maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" sorguları spor sayfalarını ablukaya almış durumda. İşte nefeslerin tutulduğu o dev eşleşmenin yayın takvimi ve maçın şifreleri...

Formasını giyip atkısını takan milyonlarca sarı-lacivertli ve yeşil-beyazlı taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan o dev kupa mesaisi saat kaçta başlıyor?
KONYASPOR FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (21 NİSAN 2026)
Kısa, net ve alarm kurduracak o müjdeli cevap: Konyaspor - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı BUGÜN (21 Nisan 2026 Salı) akşam saat 20.30'da oynanacaktır!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda binlerce taraftarın önünde oynanacak olan bu dev mücadelede, hakemin ilk düdüğüyle birlikte yarı final için kıyasıya bir savaş başlayacak.

KONYA - FB MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Kupa maçlarının o klasikleşen ve taraftarı sevindiren yayın geleneği bu dev maçta da bozulmuyor!

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik çeyrek final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izlemek için herhangi bir ekstra platform aboneliğine ihtiyaç duymadan, televizyonunuzdan veya A Spor'un dijital yayınları üzerinden bu heyecana ortak olabilirsiniz.

DİKKAT: TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ! (TELAFİSİ YOK)
Bu akşam ekran başına geçecek olan taraftarların bilmesi gereken en hayati kural ise kupa statüsünde gizli!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları "Tek Maç Eleme" usulüne göre oynanmaktadır. Yani bu eşleşmenin herhangi bir rövanşı (ikinci maçı) olmayacak.

90 dakikanın sonunda kazanan takım doğrudan adını yarı finale yazdıracak.


Eğer normal süre beraberlikle (eşitlikle) sonuçlanırsa, maç direkt olarak 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek. Eşitlik uzatmalarda da bozulmazsa, yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek!

Şimdi gözler saat 20.30'a kilitlendi! Bakalım yarı finale uçan taraf İsmail Kartal'ın öğrencileri mi olacak, yoksa Konyaspor ev sahibi avantajını kullanarak dev bir sürprize mi imza atacak?

