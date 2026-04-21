Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Nisan 2026

21 Nisan Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Nisan Salı günün maçları listesi...
12.00 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport
16.15 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport
19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi final) TRT Spor
19.15 Machida - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart
20.00 Athletic Bilbao - Osasuna (La Liga) S Sport
20.00 Mallorca - Valencia (La Liga) S Sport
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) ATV
21.00 Panathinaikos - Monaco (EuroLeague play-off) tivibu Spor 1-S Sport
21.45 (EuroLeague play-off) S Sport
22.00 Brighton - Chelsea (Premier Lig) beIN Sports 3
22.00 Inter - Como (İtalya Kupası) TRT Spor
22.10 Lens - Toulouse (Fransa Kupası) beIN Sports 4
22.30 Real Madrid - Alaves (La Liga) S Sport
22.30 Girona - Real Betis (La Liga) S Sport