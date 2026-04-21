Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 14:56 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:56

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Nisan 2026

Bugün (21 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Nisan maç takvimi

Abone Ol
21 Nisan Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Nisan Salı günün maçları listesi...
12.00 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport

16.15 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport

19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi final) TRT Spor

19.15 Machida - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart


20.00 Athletic Bilbao - Osasuna (La Liga) S Sport

20.00 Mallorca - Valencia (La Liga) S Sport

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) ATV

21.00 Panathinaikos - Monaco (EuroLeague play-off) tivibu Spor 1-S Sport

21.45 (EuroLeague play-off) S Sport

22.00 Brighton - Chelsea (Premier Lig) beIN Sports 3

22.00 Inter - Como (İtalya Kupası) TRT Spor

22.10 Lens - Toulouse (Fransa Kupası) beIN Sports 4

22.30 Real Madrid - Alaves (La Liga) S Sport

22.30 Girona - Real Betis (La Liga) S Sport

Daha fazla göster
SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.