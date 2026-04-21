Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Nisan 2026

21 Nisan Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Nisan Salı günün maçları listesi...21 Nisan Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Nisan maç takvimi12.00 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport16.15 Snooker (Dünya Şampiyonası) Eurosport19.00 Ziraat Bankkart - Galatasaray HDIS (Efeler Ligi final) TRT Spor19.15 Machida - Al Ahli (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart20.00 Athletic Bilbao - Osasuna (La Liga) S Sport20.00 Mallorca - Valencia (La Liga) S Sport20.30 Konyaspor - Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) ATV21.00 Panathinaikos - Monaco (EuroLeague play-off) tivibu Spor 1-S Sport21.45 (EuroLeague play-off) S Sport22.00 Brighton - Chelsea (Premier Lig) beIN Sports 322.00 Inter - Como (İtalya Kupası) TRT Spor22.10 Lens - Toulouse (Fransa Kupası) beIN Sports 422.30 Real Madrid - Alaves (La Liga) S Sport22.30 Girona - Real Betis (La Liga) S Sport