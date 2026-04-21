Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.
Bu bölgelerden biri de merkez orta saha. Sarı-lacivertliler, Fred ve İsmail Yüksek'i satış listesine koyarken, Edson Alvarez'in de bonservisini almayı düşünmüyor.
İLK TEMAS KURULDU
Orta sahada yaşanacak sayısal eksikliği gidermek adına gündeme gelen isimlerden biri ise Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için menajerler aracılığıyla ilk temas kuruldu.
Piyasa değeri 32 milyon euro olan Senegalli futbolcunun, Tottenham'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
2020 yılında Generation Foot'tan Metz'e transfer olan Sarr, 2021'de 16 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle Tottenham'a katıldı.
PERFORMANSI
İngiliz ekibinde forma giydiği süreçte bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
-
9
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
-
8
Wolverhampton küme düştü!
-
7
Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
-
6
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
-
5
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
4
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
-
3
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
-
2
Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
-
1
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 12:26 Gaziantep FK'da hasret sona erdi
- 12:20 Galatasaray'ın Koopmeiners için rakibi Manchester United!
- 12:15 Ezeli rekabette üstünlük Fenerbahçe'de!
- 12:10 Brooklyn Nets, koç Fernandez ile çok yıllı sözleşme uzattı
- 12:09 Bucks, eski Grizzlies koçu Jenkins ile yakından ilgileniyor
- 12:08 Green: "Steve Kerr dönemi sona yaklaşıyor gibi hissediyorum"
- 12:07 Victor Wembanyama, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı seçilen ilk oyuncu oldu
- 12:06 Real Madrid, Osimhen için devrede!
- 12:00 Alperen Şengün: "LeBron geçerken ayağa kalktım çünkü…"
- 11:59 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 11:44 Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat şoku!
- 11:41 Fenerbahçe'ye Sörloth için dev rakipler
- 11:35 Kayserispor'da istifa beklentisi!
- 11:29 Trabzonspor deplasman serisini sürdürmek istiyor
- 11:25 Bursaspor'da kombineler tükendi!
- 11:10 Sergen Yalçın için olay sözler!
- 11:03 Okan Buruk'tan kupada rotasyon planı
- 10:50 Mauro Icardi için transfer açıklaması!
- 10:50 Sergen Yalçın düğmeye bastı! Altyapıdan dört takviye
- 10:42 Sadettin Saran'dan kritik hamle: "Fedâkarlıktan kaçınmayacağız!"
- 10:41 Yazarlardan Galatasaray değerlendirmesi
- 10:26 Galatasaray'da Fenerbahçe için büyük önlem
- 10:21 NBA play-off'larında Timberwolves, Nuggets karşısında seriyi eşitledi
- 10:20 Galatasaray - Fenerbahçe: Derbide rekor kırılacak
- 10:01 Galatasaray'da sezon sonunda veda: Ahmed Kutucu
- 09:49 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!
- 09:40 Galatasaray'da tam isabet: Uğurcan Çakır!
- 09:24 Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
- 09:15 Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
- 09:09 Galatasaray'ın Gabriel Sara planı
- 08:57 Kupaya günler kala şok karar
- 08:56 Galatasaray'a yerli golcü: Bertuğ Yıldırım
- 08:52 Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
- 08:45 Derbi hakemi için açıklama!
- 08:43 Dünya Kupası öncesi en büyük soru
- 08:21 Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares
- 08:18 Galatasaray'da yeni hedef Jonathan Rowe
- 08:01 Spor yazarlarından derbi değerlendirmesi
- 07:54 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 07:45 Galatasaray'da en büyük koz Osimhen
- 07:36 Okan Buruk'tan derbi planı
- 00:53 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
- 00:03 Wolverhampton küme düştü!
- 23:56 Erling Moe: "Türkiye'deki insanlar küçümsüyor"
- 23:45 Gaziantep FK'den Burak Yılmaz için açıklama!
- 23:37 İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
- 23:19 Serdal Adalı: "Hakemlerle 20 puanımız gitti!"
- 23:19 Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
- 23:13 Rakibi tokat attı, Rıza Kayaalp finale çıktı!
- 23:08 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 22:40 Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!
- 22:38 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
- 21:56 Gaziantep FK, Kayserispor'un umudunu kırdı!
- 21:04 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 21:01 İtalya'da oynanan karşılaşmada kalecinin boynu kırıldı!
- 20:46 Anadolu Efes kritik karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup etti
- 20:43 Temsilcilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde
- 20:23 Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti
- 20:15 Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
- 20:05 Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaya devam ediyor!
Wolverhampton küme düştü!
Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
Chelsea için Diego Simeone iddiası!
Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor
Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!
Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması
Ibrahima Konate: "Liverpool'da kalmaya yakınım"
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
Alvaro Arbeloa: "Geleceğim için endişe etmiyorum"
Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: "Geri döneceğiz"
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20