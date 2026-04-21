21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr

Fenerbahçe, orta sahadaki olası ayrılıkların ardından Pape Matar Sarr için ilk teması kurarken, Tottenham'ın küme düşme ihtimalini transfer fırsatına çevirmeyi hedefliyor.

calendar 21 Nisan 2026 09:15 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 09:41
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Pape Matar Sarr
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, birçok bölgeye takviye yapmayı hedefliyor.

Bu bölgelerden biri de merkez orta saha. Sarı-lacivertliler, Fred ve İsmail Yüksek'i satış listesine koyarken, Edson Alvarez'in de bonservisini almayı düşünmüyor.

İLK TEMAS KURULDU

Orta sahada yaşanacak sayısal eksikliği gidermek adına gündeme gelen isimlerden biri ise Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için menajerler aracılığıyla ilk temas kuruldu.

Piyasa değeri 32 milyon euro olan Senegalli futbolcunun, Tottenham'ın küme düşmesi halinde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor. Görüşmelerin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2020 yılında Generation Foot'tan Metz'e transfer olan Sarr, 2021'de 16 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle Tottenham'a katıldı.

PERFORMANSI

İngiliz ekibinde forma giydiği süreçte bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
