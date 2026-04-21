Haber Tarihi: 21 Nisan 2026 12:38 -
Güncelleme Tarihi:
21 Nisan 2026 12:38
23 Nisan Borsa İstanbul açık mı, çalışıyor mu? (2026)
Borsa İstanbul'da (BİST) yatırımlarını yönlendiren, hisse senedi alım satımı yapan ve portföyünü anlık takip eden milyonlarca yatırımcının gözü kulağı 23 Nisan takvimine kilitlendi! Takvimler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gösterirken, ekonomi piyasalarının kalbinin attığı borsanın çalışma durumu büyük bir merak konusu oldu. Hafta bitmeden pozisyonlarını ayarlamak isteyen yatırımcılar, arama motorlarında sabahtan bu yana "23 Nisan borsa açık mı? 23 Nisan Perşembe Borsa İstanbul çalışıyor mu, hisse senedi işlemi yapılır mı?" sorgularıyla ekonomi sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte aracı kurumlardan emir verenleri ve nakit takasını bekleyenleri yakından ilgilendiren o resmi tatil kararı...
Cuma günü öncesinde portföyünü nakde çevirmek veya yeni hisse toplamak isteyen borsa tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, perşembe günü o yeşil ve kırmızı ekranlar akmaya devam edecek mi?
23 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL TATİL Mİ, AÇIK MI? (PERŞEMBE)Kısa, net ve emir girişlerinizi baştan planlamanızı sağlayacak o cevap: Hayır! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunlarca belirlenmiş bir resmi tatil olduğu için, Borsa İstanbul (BİST) 23 Nisan 2026 Perşembe günü TAM GÜN KAPALI OLACAKTIR!Tıpkı bankalar ve devlet daireleri gibi, Borsa İstanbul da resmi tatillerde kepenk indirir. Perşembe günü boyunca Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası dahil olmak üzere BİST bünyesindeki hiçbir piyasada işlem (alım-satım) gerçekleştirilemeyecektir. Piyasalar, 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.40'taki açılış seansıyla birlikte yeniden işleme açılacaktır.TAKAS İŞLEMLERİ (T+1 VE T+2) NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?Borsanın kapalı olması sadece alım satımı değil, yatırımcıların en çok dikkat etmesi gereken T+2 (Takas) sürelerini de doğrudan etkiliyor! Araya giren 23 Nisan resmi tatili nedeniyle paranın hesaba geçiş tarihleri otomatik olarak bir sonraki iş gününe sarkıyor.İşte işlem gününe göre paranızı banka hesabınıza çekebileceğiniz o kritik tarihler:21 Nisan Salı (Bugün): Bugün sattığınız hissenin parası, normal şartlarda perşembe günü hesaba geçmesi gerekirken araya tatil girdiği için ancak 24 Nisan Cuma günü çekilebilir hale gelecektir.22 Nisan Çarşamba: Yarın yapacağınız bir hisse satışının nakdi ise, araya hem 23 Nisan tatilinin hem de hafta sonunun girmesi nedeniyle ta 27 Nisan Pazartesi günü hesabınıza geçecektir.Nakit ihtiyacı olan yatırımcıların emirlerini verirken bu "takas kaymasını" mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor!
