Manchester City'de bedava ayrılık: John Stones

Manchester City forması giyen John Stones'un sezon sonunda kulüpten ayrılacağı ve bedelsiz transfer yapabileceği söylendi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki stoper, kariyerinin kalan bölümünde yeni bir maceraya adım atacak.



2016 yılından bu yana Manchester City'de oynayan Stones'un sözleşmesi bu sezon sona eriyor.



İngiliz savunmacıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgilendiği biliniyor.



PERFORMANSI



Manchester City formasıyla 292 maça çıkan Stones, 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.



