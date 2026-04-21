21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Manchester City'de bedava ayrılık: John Stones

Manchester City forması giyen John Stones'un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

calendar 21 Nisan 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 14:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Manchester City forması giyen John Stones'un sezon sonunda kulüpten ayrılacağı ve bedelsiz transfer yapabileceği söylendi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki stoper, kariyerinin kalan bölümünde yeni bir maceraya adım atacak.

2016 yılından bu yana Manchester City'de oynayan Stones'un sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

İngiliz savunmacıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgilendiği biliniyor.

PERFORMANSI

Manchester City formasıyla 292 maça çıkan Stones, 19 gol 9 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
