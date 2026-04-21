21 Nisan
Konyaspor-Fenerbahçe
20:30
21 Nisan
Brighton-Chelsea
22:00
21 Nisan
Athletic Bilbao-Osasuna
20:00
21 Nisan
Mallorca-Valencia
20:00
21 Nisan
Real Madrid-Alaves
22:30
21 Nisan
Girona-Real Betis
22:30
21 Nisan
Standard Liege-Royal Antwerp
21:30

Green: "Steve Kerr dönemi sona yaklaşıyor gibi hissediyorum"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, takımın başantrenörü Steve Kerr ile yolların ayrılabileceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Nisan 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Green, "The Draymond Green Show" programında yaptığı açıklamada, kariyerinin başından bu yana ilk kez bu kadar belirsizlik yaşadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Kariyerimin ilk yıllarından beri ilk kez bundan sonra ne olacağı konusunda bu kadar belirsizim. Şu an gerçekten bir çıkmazdayım çünkü hangi yöne gidileceğini bilmiyorsunuz. Steph, ben ve Steve, belki de onun koçumuz olarak son kez bizimle olduğu bir an yaşadık. O anı birlikte paylaşabildiğimiz için mutluyum. Bu çok önemliydi. Umarım gelecek sezon da koçumuz olur."

Green sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğer fikrimi sorarsanız, bence olmayacak. Sadece hislerim böyle. Bu son gibiydi. Aynı zamanda ben de gelecek sezon bu takımda olacak mıyım, onu da bilmiyoruz. Eğer gerçekten buysa, ne harika bir dönemdi. 12 yıl boyunca Steve gibi bir koçla çalıştığım için çok şanslıyım. Göreceğiz."

Warriors, geçtiğimiz hafta Phoenix Suns'a play-in turnuvasında elenerek sezonu noktaladı. Bu gelişme, Kerr'in kulüple olan sözleşmesinin de sona ermesi anlamına geliyor. Kerr maç sonrası yaptığı açıklamada geleceğini değerlendirmek için zaman ayıracağını ve tüm koçluk görevlerinin bir "son kullanma tarihi" olduğunu ifade etti.

Kerr, Warriors'ı 12 sezon boyunca çalıştırdı ve bu süreçte takımı 4 NBA şampiyonluğuna taşıdı. 604 galibiyet - 353 mağlubiyetlik bir performans sergileyen deneyimli koç, 2016 yılında takımının 73 galibiyetle lig rekoru kırmasının ardından Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı.

Green'in de bu yaz serbest oyuncu olma ihtimali bulunuyor. 36 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonu için 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
