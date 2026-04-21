Green: 'Steve Kerr dönemi sona yaklaşıyor gibi hissediyorum'

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, takımın başantrenörü Steve Kerr ile yolların ayrılabileceğine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



Green, "The Draymond Green Show" programında yaptığı açıklamada, kariyerinin başından bu yana ilk kez bu kadar belirsizlik yaşadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:



"Kariyerimin ilk yıllarından beri ilk kez bundan sonra ne olacağı konusunda bu kadar belirsizim. Şu an gerçekten bir çıkmazdayım çünkü hangi yöne gidileceğini bilmiyorsunuz. Steph, ben ve Steve, belki de onun koçumuz olarak son kez bizimle olduğu bir an yaşadık. O anı birlikte paylaşabildiğimiz için mutluyum. Bu çok önemliydi. Umarım gelecek sezon da koçumuz olur."



Green sözlerine şu şekilde devam etti:



"Eğer fikrimi sorarsanız, bence olmayacak. Sadece hislerim böyle. Bu son gibiydi. Aynı zamanda ben de gelecek sezon bu takımda olacak mıyım, onu da bilmiyoruz. Eğer gerçekten buysa, ne harika bir dönemdi. 12 yıl boyunca Steve gibi bir koçla çalıştığım için çok şanslıyım. Göreceğiz."



Warriors, geçtiğimiz hafta Phoenix Suns'a play-in turnuvasında elenerek sezonu noktaladı. Bu gelişme, Kerr'in kulüple olan sözleşmesinin de sona ermesi anlamına geliyor. Kerr maç sonrası yaptığı açıklamada geleceğini değerlendirmek için zaman ayıracağını ve tüm koçluk görevlerinin bir "son kullanma tarihi" olduğunu ifade etti.



Kerr, Warriors'ı 12 sezon boyunca çalıştırdı ve bu süreçte takımı 4 NBA şampiyonluğuna taşıdı. 604 galibiyet - 353 mağlubiyetlik bir performans sergileyen deneyimli koç, 2016 yılında takımının 73 galibiyetle lig rekoru kırmasının ardından Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı.



Green'in de bu yaz serbest oyuncu olma ihtimali bulunuyor. 36 yaşındaki oyuncunun 2026-27 sezonu için 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.



