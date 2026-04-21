Okan Buruk'tan derbi planı

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başlayan Galatasaray artık hesaplamaları bir kenara bıraktı.
Sarı-kırmızılıların kazandığı haftada takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray son 4 haftaya Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un 6 puan önünde giriyor. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk kupasını 26. kez kaldırması için 2 galibiyet- 2 beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda Galatasaray'ın son 3 haftada 1 mağlubiyet kredisi bulunuyor.
OKAN BURUK'UN PLANI
Matematiğin adım adım şampiyonluğa yaklaştırdığı Galatasaray'da Okan Buruk derbide galibiyetten başka sonuç hedeflemiyor. Fenerbahçe planlamasını 3 puan üzerine yapacak Okan Buruk, oyuncularını da kazanmaya motive edecek. Galatasaray, iki sezon önce evinde aldığı yenilgiyi bu sezon kazanıp telafi etmenin peşinde.
AKILLAR OSIMHEN'DE
Galatasaray'da bir yandan kupa bir yandan derbi hazırlıkları yapılırken akıllar da Osimhen'de. Nijeryalı yıldızı Gençlerbirliği ile çarşamba günü oynanacak kupa maçında kısa bir süre vererek ısındırmak isteyen Okan Buruk, pazartesi günü idmanın tamamında yer alması ile birlikte Osimhen'i kullanma kararı aldı.
