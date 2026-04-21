20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Okan Buruk'tan derbi planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi tüm matematik hesaplarını bir kenara bıraktı. Sarı-kırmızılı teknik adam, derbide sadece galibiyet istiyor.

21 Nisan 2026 07:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başlayan Galatasaray artık hesaplamaları bir kenara bıraktı.

Sarı-kırmızılıların kazandığı haftada takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray son 4 haftaya Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un 6 puan önünde giriyor. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk kupasını 26. kez kaldırması için 2 galibiyet- 2 beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda Galatasaray'ın son 3 haftada 1 mağlubiyet kredisi bulunuyor.

OKAN BURUK'UN PLANI

Matematiğin adım adım şampiyonluğa yaklaştırdığı Galatasaray'da Okan Buruk derbide galibiyetten başka sonuç hedeflemiyor. Fenerbahçe planlamasını 3 puan üzerine yapacak Okan Buruk, oyuncularını da kazanmaya motive edecek. Galatasaray, iki sezon önce evinde aldığı yenilgiyi bu sezon kazanıp telafi etmenin peşinde.

AKILLAR OSIMHEN'DE

Galatasaray'da bir yandan kupa bir yandan derbi hazırlıkları yapılırken akıllar da Osimhen'de. Nijeryalı yıldızı Gençlerbirliği ile çarşamba günü oynanacak kupa maçında kısa bir süre vererek ısındırmak isteyen Okan Buruk, pazartesi günü idmanın tamamında yer alması ile birlikte Osimhen'i kullanma kararı aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
