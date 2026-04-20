20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
2-052'
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Temsilcilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakalarında mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep, yarı finalde rakiplerine mağlup oldu.

calendar 20 Nisan 2026 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Ömer Halis Recep, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Başkent Tiran'da grekoromen stil müsabakalarıyla başlayan organizasyonun ilk gününde son Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, akşam seansında Moldovalı Vitalie Eriomenco ile 63 kilo yarı finalinde karşılaştı.

23 yaş altında bu yıl Avrupa şampiyonu olan rakibi karşısında 5-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Kerem, minderden 6-5 mağlup ayrıldı.

Üçüncülük için mücadele edecek Kerem'in, Avrupa şampiyonalarında 2'si altın olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Avrupa şampiyonu Emin Sefershaev'e, 55 kilo yarı finalinde 11-0 teknik üstünlükle yenilen Ömer Halis Recep de bronz madalya maçına çıkacak.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Doğan Kaya, çeyrek finalde yenildiği son olimpiyat şampiyonu Bulgar Semen Novikov'un finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 77 kiloda güreşen dünya üçüncüsü Ahmet Yılmaz ise organizasyona veda etti.

Başkent Tiran'daki organizasyonda bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları 21 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 40 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 56 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
