20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
3-0
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
0-0
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
1-1
20 Nisan
Moreirense-Estoril
1-0
20 Nisan
Dunkerque-Laval
0-2

Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares

Beşiktaş yönetimi, Flamengo'nun 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Everton Sousa Soares'i transfer listesinin en üst sırasına yazdı.

calendar 21 Nisan 2026 08:21 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 08:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş yönetimi, taraftarı heyecanlandıracak bir isim için harekete geçti. 

Brezilyalı gazeteci Fabrício Lopes'in aktardığı bilgilere göre; Siyah beyazlılar, "Cebolinha" lakaplı yıldız oyuncu Everton Sousa Soares ile yeniden ciddi şekilde ilgileniyor.

FLAMENGO BU KEZ "SATIŞA" SICAK

Geçmiş transfer dönemlerinde oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan veya yüksek bonservis bedelleri talep eden Flamengo, bu kez farklı bir tavır sergiliyor.

Habere göre Brezilya ekibi, 2026 sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bu transfer döneminde bonservis geliri elde ederek elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

AVRUPA VE BREZİLYA'DAN RAKİPLER VAR

Beşiktaş'ın bu ilgisi yalnız değil. Tecrübeli oyuncu için bazı Brezilya kulüplerinin de devreye girdiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın, oyuncuya sunacağı "Avrupa'ya geri dönüş" kozuyla transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
