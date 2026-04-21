Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş yönetimi, taraftarı heyecanlandıracak bir isim için harekete geçti.
Brezilyalı gazeteci Fabrício Lopes'in aktardığı bilgilere göre; Siyah beyazlılar, "Cebolinha" lakaplı yıldız oyuncu Everton Sousa Soares ile yeniden ciddi şekilde ilgileniyor.
FLAMENGO BU KEZ "SATIŞA" SICAK
Geçmiş transfer dönemlerinde oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan veya yüksek bonservis bedelleri talep eden Flamengo, bu kez farklı bir tavır sergiliyor.
Habere göre Brezilya ekibi, 2026 sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu bu transfer döneminde bonservis geliri elde ederek elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
AVRUPA VE BREZİLYA'DAN RAKİPLER VAR
Beşiktaş'ın bu ilgisi yalnız değil. Tecrübeli oyuncu için bazı Brezilya kulüplerinin de devreye girdiği ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Ancak Beşiktaş'ın, oyuncuya sunacağı "Avrupa'ya geri dönüş" kozuyla transferde bir adım öne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 20 maça çıkan oyuncu 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares
Beşiktaş yönetimi, Flamengo'nun 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Everton Sousa Soares'i transfer listesinin en üst sırasına yazdı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Trabzonspor'dan hakem yönetimine sert tepki: "Artık bıktık!"
-
9
Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
-
8
Dursun Özbek: "Zor dönemlerden geçiyoruz.."
-
7
Wolverhampton küme düştü!
-
6
Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
5
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
-
4
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik
-
3
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
-
2
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
-
1
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 09:24 Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama!
- 09:15 Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Pape Matar Sarr
- 09:09 Galatasaray'ın Gabriel Sara planı
- 08:57 Kupaya günler kala şok karar
- 08:56 Galatasaray'a yerli golcü: Bertuğ Yıldırım
- 08:52 Fenerbahçe'de büyük temizlik kapıda!
- 08:45 Derbi hakemi için açıklama!
- 08:43 Dünya Kupası öncesi en büyük soru
- 08:21 Beşiktaş'ta transferde yeşil ışık: Everton Sousa Soares
- 08:18 Galatasaray'da yeni hedef Jonathan Rowe
- 08:01 Spor yazarlarından derbi değerlendirmesi
- 07:54 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi!
- 07:45 Galatasaray'da en büyük koz Osimhen
- 07:36 Okan Buruk'tan derbi planı
- 00:53 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: "En mağdur biziz!"
- 00:38 Konyaspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 00:03 Wolverhampton küme düştü!
- 23:56 Erling Moe: "Türkiye'deki insanlar küçümsüyor"
- 23:45 Gaziantep FK'den Burak Yılmaz için açıklama!
- 23:37 İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
- 23:19 Serdal Adalı: "Hakemlerle 20 puanımız gitti!"
- 23:19 Serdal Adalı: "Gedson Fernandes Rusya'da mutlu"
- 23:13 Rakibi tokat attı, Rıza Kayaalp finale çıktı!
- 23:08 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 22:40 Serdal Adalı'dan forma sponsorluğu için açıklama!
- 22:38 Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy açıklaması!
- 21:56 Gaziantep FK, Kayserispor'un umudunu kırdı!
- 21:04 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 21:01 İtalya'da oynanan karşılaşmada kalecinin boynu kırıldı!
- 20:46 Anadolu Efes kritik karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup etti
- 20:43 Temsilcilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde
- 20:23 Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti
- 20:15 Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
- 20:05 Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaya devam ediyor!
- 19:53 Dursun Özbek: "Zor dönemlerden geçiyoruz.."
- 19:29 Trabzonspor'dan hakem yönetimine sert tepki: "Artık bıktık!"
- 18:45 Ertan Torunoğulları: "Hakemlerden memnun olan var mı?"
- 18:37 Sanatçılardan İrlanda - İsrail maçına tarihi çağrı!
- 18:31 Nilüfer Belediyespor, THY'yi mağlup ederek 7. oldu!
- 18:08 Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
- 18:08 3. Lig 2. Grup'ta play-off programı belli oldu
- 17:50 Beşiktaş Hentbol, Trabzonspor Büyükşehir'i mağlup etti!
- 17:42 Fenerbahçe Opet, şampiyonluk kupasıyla beraber yurda döndü!
- 17:38 PFDK'den Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a ceza
- 16:46 Chelsea için Diego Simeone iddiası!
- 16:21 George Russell: "Eninde sonunda anlaşma sağlayacağız"
- 16:19 Beşiktaş'a kupa öncesi müjde: Wilfred Ndidi
- 16:11 Muhammed Furkan Özbek'ten rekorla şampiyonluk
- 16:07 FIA Başkanı Ben Sulayem: "Pilotlarla yapılan görüşmeler olumlu"
- 16:05 Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik
- 15:57 Galatasaray Daikin, ligi beşinci bitirdi
- 15:50 Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 15:44 Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor
- 15:36 Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında ülkemizi 13 sporcu temsil edecek
- 15:34 EuroLeague Final Four biletleri tükendi!
- 15:18 Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!
- 15:16 Emsal dava: Eden Hazard
- 15:07 Muhammet Demir: "Bu hikaye yarım kalmayacak"
- 15:02 NBA tarihinde bir ilk: "Parity" artık bir kural
- 15:01 Dünya Kupası finalinde devrim
Wolverhampton küme düştü!
Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
Chelsea için Diego Simeone iddiası!
Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor
Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!
Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması
Ibrahima Konate: "Liverpool'da kalmaya yakınım"
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
Alvaro Arbeloa: "Geleceğim için endişe etmiyorum"
Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: "Geri döneceğiz"
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|41
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|57
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20