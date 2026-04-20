Serdal Adalı: "Hakemlerle 20 puanımız gitti!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

20 Nisan 2026 23:19
Serdal Adalı: 'Hakemlerle 20 puanımız gitti!'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün ciddi puan kayıpları yaşadığını savunan Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu. 

"HAKEMLERLE 20 PUANIMIZ GİTTİ"

Hakem hataları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"En az 20 puanımız hakem hataları ile gitti! TFF'den, MHK'den kim gelecekse oturalım ve bakalım! Gelsin MHK Başkanı, açalım ve bakalım! 6-7 tanesinde zaten kendileri 'Haklısınız' dedi. Hiç 'Haksızsınız' demediler. En iyi senaryoda 17 puan olur, koyun Beşiktaş'ın üstüne 17 puan, ne olacak? Yazık günah!"

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
