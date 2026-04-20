20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
2-054'
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaya devam ediyor!

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shaktar Donetsk, Polessya'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 20 Nisan 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shaktar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın ekibi Shaktar 1-0'lık skorla kazandı.

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi. Shakhtar Donetsk bu sonuçla yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak puanını 54'e yükseltti ve liderliğini güçlendirdi. Polessya ise 46 puanla 3. sırada kaldı.

Gelecek hafta Shakhtar Donetsk Zorya Luhansk'a konuk olurken, Polessya Obolon Kiev'i ağırlayacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 40 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 56 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.