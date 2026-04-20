20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Nilüfer Belediyespor, THY'yi mağlup ederek 7. oldu!

Nilüfer Belediyespor Eker, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek seriyi kazanıp sezonu 7'nci sırada tamamladı; rakibi ise 8'inci oldu.

calendar 20 Nisan 2026 18:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nilüfer Belediyespor, THY'yi mağlup ederek 7. oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı ikinci maçında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Seride iki galibiyete ulaşan Nilüfer Belediyespor Eker sezonu 7'nci, Türk Hava Yolları ise 8'nci olarak tamamladı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Orvosava, Öykü Saruhan, Sıla Zeynep Yaşar)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Nicoletti, Tuğba İvegin, Bahar Akbay)

Setler: 25-15, 18-25, 18-25, 25-17, 15-11

Süre: 113 dakika

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.