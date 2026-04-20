20 Nisan
Gaziantep FK-Kayserispor
20:00
20 Nisan
C.Palace-West Ham United
22:00
20 Nisan
Lecce-Fiorentina
21:45
20 Nisan
Moreirense-Estoril
22:15
20 Nisan
Dunkerque-Laval
21:45

Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde salı günü oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

calendar 20 Nisan 2026 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 15:51
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final maçının hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre; Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.