Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final maçının hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre; Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak.
