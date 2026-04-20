Dursun Özbek'ten camiaya birlik mesajı!

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) 25. yıl belgeselinin galası yapıldı.
1905 GSYİAD'ın kuruluşunun 25. yılı için çekilen belgesel filminin galası, Levent'teki bir alışveriş merkezindeki sinema bölümünde gerçekleştirildi.
Galaya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Adnan Polat, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, teknik direktör Okan Buruk, dernek yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyeleri katıldı.
Organizasyonda konuşan başkan Dursun Özbek, GSYİAD'ın kulübe her zaman destek verdiğini aktararak "GSYİAD'ın Galatasaray ile olan ilişkisi, bağlılığının kelimelerle ifade edilmesi mümkün değil. Başkanlık yaptığım süre içinde her zaman yönetimin yanında yer aldılar, Galatasaray'ın dertleriyle dertlendiler, Galatasaray'a daha fazla ne yapabilirizin peşinde koştular. GSYİAD'ın bütün üyelerine Galatasaray'a verdiği destekten dolayı büyük bir teşekkür gönderiyorum. Görevde olduğum her zaman GSYİAD'la beraber çözüm arayışında oldum. GSYİAD'ın desteğini her zaman yanımızda en kuvvetli şekilde hissettik." diye konuştu.
Zorlu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:
"Özellikle bu dönemde Galatasaray'ın GSYİAD gibi paydaş ve destekçilerinin olması çok önemli. Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok, hepimiz fiilen içinde yaşıyoruz. Burada bizi kuvvetli kılan tek şey camianın birlikte olması ve kurduğumuz sevgi ikliminin devam etmesi. Bütün projelerimizde, yaptığımız her işte bunun faydasını görüyoruz. Galatasaray hayata geçirdiği projelerle büyüme yolundadır. Bu yolda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 23 Nisan'ı stadımızda çocuklarımızla beraber kutlayacağız. Aynı zamanda da bir temel atma törenimiz var. Yaptığımız Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek. Orada basketbol salonumuz, voleybol salonumuz, farklı branşlara hizmet edecek salonlar, yüzme havuzumuz olacak. Bütün amatör sporlarımızı bir çatı altında topluyoruz. Önümüzdeki üç yılı alacak bu projeyi sizin de desteğinizle daha kısa sürede bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın büyüyerek yoluna devam etmesi, artık Türkiye'nin sınırlarını aşan global bir marka olma özelliğini daha da yukarılara taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin bir eseri. Hiç eksilmeden, kuvvetten düşmeden bu yolda ilerlemeye hep beraber devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Bizde yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir usul var. Bundan hiç etkilenmeden hep beraber işaret ettiğimiz yoldan yürüyeceğiz."
GSYİAD'ın 25. yılını kutladıklarını ve Süper Lig'de 25 şampiyonluklarının bulunduğunu hatırlatan Özbek, "Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. Sırada ne var? Şimdi 2026 yılındayız, 26. şampiyonluk da inşallah gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
SANCAKTAR: "GÜMÜŞ YILIMIZI ANLAMLI BİR ŞEKİLDE TAÇLANDIRDIK"
1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, yapılan belgeselle derneğin 25. yılının anlamlı bir şekilde taçlandırıldığını söyledi.
Organizasyonda konuşan Sancaktar, "Sizler için çok özel bir belgesel hazırladık. Bu belgesele kulüp başkanlarımız, hocalarımız, dernek başkanlarımız, sporcularımız, basın mensuplarımız çok kıymetli katkıda bulundu. Kulübümüze ve derneğimize emek veren pek çok saygın ismin Galatasaray ve GSYİAD'a dair anılarını ve duygularını dinleyeceğiz. Bu eser aracılığıyla gelecek nesillere güçlü bir başarı hikayesi bırakacağız. Bu mirası Galatasaray sevdalılarıyla paylaşmak en büyük arzumuzdu. Bizim için çok kıymetli olan bu çalışmayla gümüş yılımızı anlamlı bir şekilde taçlandırdık." ifadelerini kullandı.
Sancaktar, GSYİAD'ın Nisan 2001'de kurulduğunu hatırlatarak, "GSYİAD, kulübümüzü her alanda desteklemek amacıyla ortaya çıktı. Başlangıçta sayıca küçük ama inancı çok büyük bir topluluk vardı. Bugün 30'a yakın sektörden bin 300 üyeye ulaşan, Türkiye'nin dört yanında etkisi hissedilen, her zaman Galatasaray'ın yanında olan, güçlü ve büyük bir aileyiz. Sayılar önemli ama kıymetli olan ilk günkü amacın ve sevdanın bugün ayakta olmasıdır. Kulübümüze destek verme irademizi her zaman koruduk, kulübümüzün yanında durmayı bir tercih değil sorumluluk olarak gördük. GSYİAD, Galatasaray'ın yanında duran bir destek gücün ötesine geçmiş, kulübüne güven, camiasına moral veren bir kuruma dönüşmüştür. Ancak ilk günkü heyecanla buradayız." şeklinde görüş belirtti.
Konuşmaların ardından Kerem Kurtuluş yönetmenliğindeki belgeselin gösterimi yapıldı. Belgesel aynı zamanda GSYİAD'ın sosyal medya hesaplarından da izleyiciyle buluşacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Okan Buruk'tan yöneticilere hakem sitemi!
-
9
Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı!
-
8
Victor Osimhen için derbi planı
-
7
Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
-
6
Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü
-
5
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik
-
4
Jhon Duran yine kayıplara karıştı!
-
3
Victor Nelsson'dan geleceği için yanıt!
-
2
Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu
-
1
Fenerbahçe'de Ederson düğümü: Makas çok açık!
- 21:04 CANLI: Serdal Adalı konuşuyor
- 21:01 İtalya'da oynanan karşılaşmada kalecinin boynu kırıldı!
- 20:46 Anadolu Efes kritik karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup etti
- 20:43 Temsilcilerimiz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesinde
- 20:23 Fenerbahçe Tekerlekli Basket'te Karabük'ü mağlup etti
- 20:15 Bournemouth, teknik direktör Rose ile 3 yıllığına anlaştı
- 20:05 Arda Turan'ın öğrencileri kazanmaya devam ediyor!
- 19:53 Dursun Özbek'ten camiaya birlik mesajı!
- 19:29 Trabzonspor'dan hakem yönetimine sert tepki: "Artık bıktık!"
- 18:45 Ertan Torunoğulları: "Hakemlerden memnun olan var mı?"
- 18:37 Sanatçılardan İrlanda - İsrail maçına tarihi çağrı!
- 18:31 Nilüfer Belediyespor, THY'yi mağlup ederek 7. oldu!
- 18:08 Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
- 18:08 3. Lig 2. Grup'ta play-off programı belli oldu
- 17:50 Beşiktaş Hentbol, Trabzonspor Büyükşehir'i mağlup etti!
- 17:42 Fenerbahçe Opet, şampiyonluk kupasıyla beraber yurda döndü!
- 17:38 PFDK'den Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a ceza
- 16:46 Chelsea için Diego Simeone iddiası!
- 16:21 George Russell: "Eninde sonunda anlaşma sağlayacağız"
- 16:19 Beşiktaş'a kupa öncesi müjde: Wilfred Ndidi
- 16:11 Muhammed Furkan Özbek'ten rekorla şampiyonluk
- 16:07 FIA Başkanı Ben Sulayem: "Pilotlarla yapılan görüşmeler olumlu"
- 16:05 Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 3 eksik
- 15:57 Galatasaray Daikin, ligi beşinci bitirdi
- 15:50 Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
- 15:44 Chelsea, Garnacho'yu satmak istiyor
- 15:36 Dünya Boks Kupası'nın Brezilya ayağında ülkemizi 13 sporcu temsil edecek
- 15:34 EuroLeague Final Four biletleri tükendi!
- 15:18 Juventus, Muani'den vazgeçmiyor!
- 15:16 Emsal dava: Eden Hazard
- 15:07 Muhammet Demir: "Bu hikaye yarım kalmayacak"
- 15:02 NBA tarihinde bir ilk: "Parity" artık bir kural
- 15:01 Dünya Kupası finalinde devrim
- 15:01 Dünya Kupası'nda şok senaryo kapıda, masada!
- 14:51 Szoboszlai'den yeni sözleşme açıklaması
- 14:43 Horton-Tucker: "Jasikevicius için oynarken sert olmalısınız"
- 14:42 Aslantepe Kapalı Spor Salonları ve Kamp Tesisi'nde temel atılıyor
- 14:35 Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gheorghe Hagi
- 14:31 Son Avrupa şampiyonu Kerem Kamal yarı finale yükseldi
- 14:28 Rıza Kayaalp grekoromen güreşte yarı finale adını yazdırdı
- 14:24 Anthony Edwards, Nuggets serisi 2. maç öncesi sakatlık raporunda
- 14:23 Rıza Kayaalp, Ermeni rakibini 78'inci saniyede tuş etti
- 14:23 Porzingis, Warriors'ta kalmayabilir: "Düşünmem lazım..."
- 14:22 Trail Blazers, başantrenör için yüksek bütçe ayırmayı planlamıyor
- 14:21 Bucks, yeni başantrenör arayışında geniş kapsamlı bir süreç yürütecek
- 14:20 eSüper Lig'de Fenerbahçe şampiyon oldu
- 14:20 Ibrahima Konate: "Liverpool'da kalmaya yakınım"
- 14:17 Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Çanakkale Kupası'nın basın lansmanı yapıldı
- 14:13 Merih Demiral, AFC Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkıyor
- 14:11 Erling Haaland: "Karım bunu sevmiyor!"
- 14:06 NBA MVP Finalistleri açıklandı, Luka Doncic listede yok
- 14:06 Milli halterci Yiğit Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
- 14:03 Alvaro Arbeloa: "Geleceğim için endişe etmiyorum"
- 14:01 Griezmann'dan final sonrası duygusal mesaj: "Geri döneceğiz"
- 13:56 Avrupa'nın 5 büyük liginde sonuçlar!
- 13:53 Patrick Vieira: "Arsenal'den şüphe duyuyorum"
- 13:39 Mourinho yine yaptı yapacağını: O hareket viral oldu
- 13:32 Salah: "Düzgün şekilde veda etmek istiyorum"
- 13:31 Barcelona'da 100 milyon euro'luk Julian Alvarez planı!
- 13:19 Real Madrid'den Rüdiger'e bir yıllık teklif!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|30
|22
|5
|3
|69
|23
|71
|2
|Fenerbahçe
|30
|19
|10
|1
|68
|30
|67
|3
|Trabzonspor
|30
|19
|8
|3
|57
|32
|65
|4
|Beşiktaş
|30
|16
|7
|7
|54
|36
|55
|5
|Başakşehir
|30
|13
|9
|8
|48
|31
|48
|6
|Göztepe
|30
|12
|12
|6
|37
|27
|48
|7
|Samsunspor
|30
|10
|12
|8
|36
|39
|42
|8
|Rizespor
|30
|9
|10
|11
|41
|42
|37
|9
|Konyaspor
|30
|9
|10
|11
|38
|41
|37
|10
|Gaziantep FK
|30
|9
|10
|11
|40
|49
|37
|11
|Kocaelispor
|30
|9
|9
|12
|25
|34
|36
|12
|Alanyaspor
|30
|6
|15
|9
|35
|35
|33
|13
|Kasımpaşa
|30
|7
|10
|13
|29
|41
|31
|14
|Antalyaspor
|30
|7
|7
|16
|30
|49
|28
|15
|Gençlerbirliği
|30
|6
|7
|17
|29
|44
|25
|16
|Eyüpspor
|30
|6
|7
|17
|22
|44
|25
|17
|Kayserispor
|30
|4
|11
|15
|21
|56
|23
|18
|Karagümrük
|30
|5
|5
|20
|27
|53
|20