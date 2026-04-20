Beşiktaş'ın eski yıldızları haftaya damga vurdu

Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet getirdi.

20 Nisan 2026 09:49
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın farklı liglerinde kariyerlerini sürdüren üç eski yıldız, geçtiğimiz hafta sonu attıkları kritik gollerle takımlarına galibiyet kazandırdı.

GEDSON FERNANDES

Rusya Premier Lig'in 25. haftasında Spartak Moskova, sahasında Akhmat Grozny'i 3-1 mağlup etti. Sezon başında Beşiktaş'tan Rus ekibine transfer olan Gedson Fernandes, karşılaşmada attığı şık golle galibiyete önemli katkı sağladı.,

TAMMY ABRAHAM

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında ise Aston Villa ile Sunderland karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Aston Villa 4-3 kazandı. Ara transfer döneminde İngiliz ekibine katılan Tammy Abraham, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

RAFA SILVA

Portekiz'de haftanın en dikkat çeken maçında, Lizbon derbisinde Sporting Lizbon ile Benfica kozlarını paylaştı. Estádio José Alvalade'de oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Rafa Silva, uzatma dakikalarında attığı golle derbinin kaderini belirledi.

Böylece Beşiktaş'ın eski oyuncuları Gedson Fernandes, Tammy Abraham ve Rafa Silva, attıkları kritik gollerle hafta sonuna damga vuran isimler arasında yer aldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
